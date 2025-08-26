Beca Leona Vicario 2025 CDMX: requisitos, montos y cómo registrarse en línea

La Beca Leona Vicario 2025 es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México que otorga un apoyo económico mensual hasta 1,032 pesos a niñas, niños, adolescentes de 0 a 17 años 11 meses que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
¿Quiénes pueden solicitar la Beca Leona Vicario 2025?
Los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:
Tener entre 0 y 17 años 11 meses.
Estar inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria o bachillerato (excepto menores de 0 a 3 años).
Contar con un ingreso familiar mensual menor a $4,763.69 pesos.
Tendrán prioridad:
Menores de 0 a 3 años.
Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Hijos de policías fallecidos en cumplimiento de su deber.
Menores con tutores fallecidos, con discapacidad permanente o privados de la libertad.
Familias monoparentales.
Monto del apoyo mensual
El monto varía según la edad y nivel educativo:
0 a 2 años: $1,032 pesos.
3 a 5 años (preescolar): $432 pesos (enero-junio y septiembre-diciembre) y $1,032 pesos (julio-agosto).
6 a 14 años (primaria y secundaria): $382 pesos (enero-junio y septiembre-diciembre) y $1,032 pesos (julio-agosto).
15 a 17 años (bachillerato): $1,032 pesos todos los meses.
Alumnos de CAM (educación especial): esquema igual al de preescolar.
Registro en línea
El preregistro se realiza del 25 al 29 de agosto de 2025 en el sitio oficial del DIF CDMX: dif.cdmx.gob.mx.
Se solicita la CURP del menor, comprobante de domicilio, identificación del tutor y documentos escolares.
En caso de superar la demanda, los solicitantes podrán quedar en lista de espera.
Servicios adicionales de la beca
Además del apoyo económico, los beneficiarios tienen acceso a:
Atención médica, psicológica y odontológica.
Actividades culturales y recreativas (talleres, museos, conciertos, parques).
Asesoría jurídica en temas de custodia y tutoría.
Atención en Centros de Desarrollo Infantil (CACDI).
