Beca Leona Vicario 2025 CDMX: requisitos, montos y cómo registrarse en línea

La Beca Leona Vicario 2025 es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México que otorga un apoyo económico mensual hasta 1,032 pesos a niñas, niños, adolescentes de 0 a 17 años 11 meses que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Leona Vicario 2025?

Los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 0 y 17 años 11 meses .

Estar inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria o bachillerato (excepto menores de 0 a 3 años).

Contar con un ingreso familiar mensual menor a $4,763.69 pesos.

Tendrán prioridad:

Menores de 0 a 3 años .

Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Hijos de policías fallecidos en cumplimiento de su deber.

Menores con tutores fallecidos, con discapacidad permanente o privados de la libertad.

Familias monoparentales.

Monto del apoyo mensual

El monto varía según la edad y nivel educativo:

0 a 2 años: $1,032 pesos.

3 a 5 años (preescolar): $432 pesos (enero-junio y septiembre-diciembre) y $1,032 pesos (julio-agosto).

6 a 14 años (primaria y secundaria): $382 pesos (enero-junio y septiembre-diciembre) y $1,032 pesos (julio-agosto).

15 a 17 años (bachillerato): $1,032 pesos todos los meses.

Alumnos de CAM (educación especial): esquema igual al de preescolar.

Registro en línea

El preregistro se realiza del 25 al 29 de agosto de 2025 en el sitio oficial del DIF CDMX : dif.cdmx.gob.mx .

Se solicita la CURP del menor , comprobante de domicilio, identificación del tutor y documentos escolares.

En caso de superar la demanda, los solicitantes podrán quedar en lista de espera.

Servicios adicionales de la beca

Además del apoyo económico, los beneficiarios tienen acceso a:

Atención médica, psicológica y odontológica.

Actividades culturales y recreativas (talleres, museos, conciertos, parques).

Asesoría jurídica en temas de custodia y tutoría.

Atención en Centros de Desarrollo Infantil (CACDI).

