Los mexicanos ya no comen tanta tortilla… por su precio

La tortilla, el alimento más emblemático de la cocina mexicana, ya no reina como antes en la mesa. El aumento sostenido en su precio ha provocado que muchas familias reduzcan su consumo, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024.

Cada vez menos tortillas… y más carne

Aunque sigue siendo esencial, la tortilla perdió terreno dentro del gasto familiar: hoy representa apenas el 6.9 % del presupuesto alimentario, por debajo de lo registrado en años anteriores. Esto se debe a que su precio se ha elevado de forma considerable, obligando a las familias a buscar otras opciones para rendir el gasto.

Las tortillas apenas representan el 6.9% del gasto alimentario de los mexicanos/Pixabay |

Mientras tanto, los mexicanos están destinando más dinero a proteínas animales, como el pollo, la carne de res y el huevo, que ahora representan casi el 40 % del gasto total en comida.

La tortilla es cada vez más cara, y eso ha hecho que su presencia en la dieta mexicana disminuya, sobre todo en hogares de clase media y baja.

¿Qué más están comiendo las familias?

Proteínas animales : 39.8 % del gasto





Cereales (sin contar tortilla) : 9.8 %





Vegetales : 9.6 %





Frutas : 5.2 %





Otros alimentos (aceites, bebidas, etc.) : 28.7 %





Los mexicanos prefieren el pollo como fuente de proteína/Pixabay |

Aumenta el gasto en comida en casa

A pesar de que el número promedio de personas por hogar bajó de 3.43 a 3.34, el gasto en alimentos consumidos dentro de casa creció un 28.9 % entre 2022 y 2024.

En el mismo periodo:

Los ingresos de los hogares subieron 12 %





El gasto en alimentos aumentó 6 %





Pero la inflación redujo el poder adquisitivo , obligando a reordenar las prioridades en la cocina





Las verduras y frutas también ganaron terreno, especialmente en hogares con mayores ingresos, como una forma de mantener dietas más balanceadas.

Actualmente el precio promedio del kilo de tortilla en México ronda los $23.50 pesos/Pixabay |

Actualmente el precio promedio del kilo de tortillas en México oscila entre los $23.50 y $23.89 pesos, aunque esto depende de la región, pues mientras hay estados en donde se puede encontrar en $18.00 pesos, hay otros en donde alcanza los $32.00 pesos.

