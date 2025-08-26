Hospitalizan de emergencia a La Chilindrina por daños neurológicos

María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de La Chilindrina, fue hospitalizada de emergencia a causa de síntomas de deterioro neurológico, encendiendo las alarmas sobre el estado de salud de la actriz de 78 años de edad.

Crisis de ansiedad y baja de sodio

Fue una fuente cercana a la artista quien reveló a la revista TVNotas que apenas la semana pasada la famosa Chilindrina, personaje creado por Roberto Gómez Bolaños para el programa El Chavo del 8, tuvo que ser internada al presentar una crisis de ansiedad.

Fuente asegura que María Antonieta sufrió una crisis de ansiedad/IG: @lachilindrina_oficial|

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte.

Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”, comentó la fuente consultada por la revista.

Síntomas de soledad y cambios de ánimo

Desde hace tiempo se ha hecho público que María Antonieta de las Nieves presenta problemas de salud, pues ha sido vista en silla de ruedas, así como teniendo dificultades para hablar, todo esto producto de fuertes cargas de trabajo y situaciones personales como la soledad.

La actriz tuvo una pequeña participación en la serie de Chespirito/IG: @lachilindrina_oficial|

“María Antonieta nos ha preocupado muchísimo, porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella.

Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, agregó la persona cercana a la actriz.

Actualmente está estable

Actualmente La Chilindrina está estable, con medicamentos y reposando en su casa, confirmándose que fue una baja de sodio la razón por la que fue hospitalizada la semana pasada.

Hace unas semanas se vio a La Chilindrina en silla de ruedas/X|

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, respondió Verónica Fernández, hija de La Chilindrina, a TVNotas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ¡Como en Jurassic Park! Mujer se hace viral por recorrer calles de CDMX en dinosaurio eléctrico