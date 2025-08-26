VIDEO: ¡Como en Jurassic Park! Mujer se hace viral por recorrer calles de CDMX en dinosaurio eléctrico

En una más del México Mágico, se hizo viral en redes sociales un video en el que se observa a una mujer junto a un niño recorriendo calles de la Ciudad de México en un vehículo muy particular: un dinosaurio eléctrico, como los que suelen verse en ferias o centros comerciales.

La CDMX como escenario jurásico

No se sabe con certeza cuándo ni dónde se grabó el video, pero ha causado sensación. Ni siquiera las calles mojadas por la lluvia impidieron que la mujer y su pequeño hijo dieran un paseo a bordo de su poderoso dinosaurio, haciendo que la imagen pareciera sacada de Jurassic Park.

El dinosaurio es un todo terreno que ni las calles mojadas lo detuvieron

Y es que no era para menos: el vehículo es un dinosaurio electrónico con llantitas, luces y sonidos, como los que se usan para pasear a niños en centros comerciales o ferias de juegos mecánicos.

¿Cuánto cuesta uno de estos vehículos?

El costo de estos peculiares vehículos infantiles está entre los 8 mil y 16 mil pesos, y pueden adquirirse en tiendas en línea o centros especializados en su fabricación. Eso sí, no están diseñados para circular en calles, sino en espacios cerrados.

Este tipo de vehículos es común verlos en ferias o centros comerciales

Reacciones en redes sociales

A pesar del riesgo que implicaba la maniobra, en redes sociales fueron más los comentarios divertidos que las críticas. La escena ha generado cientos de reacciones:

“ Imagínate vivir en Dinamarca y perderte esto ”.

“ Hay que ver si no hay denuncia de robo en alguna plaza comercial. No he visto que los vendan en algún sitio ".



“ Ando buscando una minimoto con forma de dinosaurio, placas T-REX20; si la ven, favor de informar ".

Mujer es captada conduciendo un dinosaurio eléctrico a altas velocidades.



— El Güero (@ElOtroGuero) August 24, 2025

La imagen de la mujer y el niño a bordo del dinosaurio se ha convertido en un nuevo ícono viral de la vida en la CDMX, donde cualquier cosa es posible.

