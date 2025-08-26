WhatsApp 2025: Este es el mensaje que no debes abrir para evitar robo de cuentas y datos

Un nuevo método de estafa a través de WhatsApp está poniendo en riesgo la seguridad de miles de usuarios. Estafadores utilizan llamadas falsas y un código de verificación para secuestrar cuentas, acceder a conversaciones privadas y suplantar identidades.

¿Cómo funciona la nueva estafa de WhatsApp?

De acuerdo con reportes recientes, la modalidad inicia cuando la víctima recibe una llamada de alguien que se hace pasar por el servicio técnico de WhatsApp. El falso operador alerta sobre un supuesto acceso irregular y, acto seguido, la persona recibe un mensaje SMS con un código de seis dígitos.

El estafador pide compartir ese código para "verificar la seguridad de la cuenta", pero en realidad lo utiliza para registrar el perfil en otro dispositivo. Una vez que los delincuentes logran ingresar, el usuario pierde el acceso y su cuenta queda en manos de terceros.

Suplantación y fraudes en cadena

Con la cuenta secuestrada, los estafadores comienzan a contactar a familiares y amigos de la víctima. Mediante mensajes engañosos solicitan transferencias urgentes o incluso piden a los contactos que envíen otros códigos de verificación.

Este tipo de fraude, además de exponer información privada como fotos, conversaciones y documentos, facilita la suplantación de identidad y puede derivar en pérdidas económicas.

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp?

Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan seguir estas medidas:

Nunca compartas tu código de verificación de seis dígitos.

Activa la verificación en dos pasos en la app para añadir un PIN extra de seguridad.

Desconfía de llamadas o mensajes alarmistas que soliciten datos personales o dinero.

Verifica cualquier petición sospechosa directamente con la persona mediante otra vía.

Reporta y bloquea al contacto fraudulento si recibes un mensaje extraño.

