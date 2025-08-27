Así será la nueva recolección de basura en CDMX: por días y bien separadita

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, lanzaron un plan que va a cambiar la forma en que sacamos la basura. A partir de septiembre, el camión recolector pasará en días diferenciados según el tipo de residuos, como parte de una campaña para separar correctamente los desechos desde casa.

“La separación va a ser por días diferenciados, y gracias a los días diferenciados, es que se va a garantizar que los residuos sigan separados en sus fracciones, desde el domicilio hasta el lugar final en donde se deposita”, explicó Álvarez Icaza.

Esto significa que si sacas orgánicos el día que no toca, el camión no los recoge. “Es decir, si entregamos orgánicos el día que no corresponde, el servicio de Limpia no podría recibir esos residuos”, advirtió la funcionaria. Aunque la medida es obligatoria, no habrá sanciones, ya que se apostará por la concientización, que requerirá un presupuesto independiente al ya anunciado.

Los trabajadores de limpia deberán recoger la basura ya separada / Redes Sociales|

405 millones para basura… pero con plan

Brugada Molina anunció que se invertirán 405 millones de pesos para modernizar la infraestructura y reducir en 50% la basura que genera la capital, como parte del programa Basura Cero que se proyecta hasta el 2030.

“Este año la inversión que se realiza es de 170 millones de pesos y el resto se destinará los siguientes años. Además, en este presupuesto no se contempla la adquisición de nuevos camiones de Limpia, que también vamos a hacer”, aseguró la mandataria.

Según la Jefa de Gobierno, la chamba está dividida: el Gobierno transforma y la gente separa. Para eso, presentaron un plan integral que incluye desde reciclaje y reutilización, hasta monitoreo con cámaras y gestión digital.

Desde septiembre, el camión recogerá los diferentes tipos de basura por día / Redes Sociales|

Compostas, neumáticos y… ¡carbonización!

En tanto, el Secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló cómo se va a repartir el presupuesto:

Modernizarán la planta de composta en el oriente de la ciudad para que reciba el 60% de los residuos.

Construirán cuatro nuevas plantas de composta .

Con apoyo del Gobierno Federal, se harán 10 módulos de carbonización para convertir residuos orgánicos en fertilizante y carbono.

Ampliarán las plantas de selección de residuos .

Harán una planta especial para transformar neumáticos en materiales útiles para obra pública .

Y desde octubre funcionará la Agencia de Gestión Integral de Residuos, con monitoreo digital y vigilancia.

Por ahora, si vives en CDMX, ve preparándote: pronto no bastará con sacar la basura... habrá que saber qué día y qué tipo.

Con un mayor presupuesto, se busca mantener limpia la CDMX / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO O’FARRILL SE DESPIDE DE SUS ADICCIONES CON SHOW EN EL AUDITORIO