Ricardo O’Farrill se despide de sus adicciones con show en el Auditorio Nacional

Por primera vez, Ricardo O’Farrill pisará el escenario del Auditorio Nacional con su show más personal y catártico: Corto Circuito. Esta presentación, programada para el 16 de abril de 2026, marca el cierre definitivo de su gira internacional y, más importante aún, el final de un capítulo oscuro en su vida: su lucha contra las adicciones.
Después de recorrer escenarios en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, Ricardo llega al Coloso de Reforma con una promesa: contar su historia sin filtros, por última vez. “Este show cierra un capítulo de mi vida. Hablé de mi paso por clínicas de rehabilitación y de mi recuperación. Después de esta noche, eso queda atrás en el escenario”, confesó el comediante.
No fue como lo imaginaba… pero sí como lo necesitaba
En un tono íntimo y honesto, O’Farrill reconoce que sus planes no salieron como pensaba, pero dejaron lecciones que hoy quiere compartir con su audiencia.
“En mi último especial dije: ‘Que todo salga como te lo imaginas siempre, te quiere tu mamá’. Y la verdad es que nada salió como lo imaginaba, pero todo lo vivido me dejó una lección enorme que hoy quiero compartir en el Auditorio Nacional”, afirmó.
Un antes y un después en su comedia
Ricardo O’Farrill no es un improvisado. Con especiales como Live From Pachuca, Ciudadano Mexicano, Ciudadano Mexicano Animado y Falacia, ha construido una carrera basada en un humor que raspa, pero abraza. Su autenticidad lo ha llevado a romper esquemas en el stand up nacional, y este nuevo show lo reafirma.
Aunque el comediante ya dejó claro que este será el fin de su narrativa sobre adicciones, no es el final de su carrera. Es solo el inicio de una etapa donde, tras el corto circuito, los cables se reconectan y el escenario vuelve a iluminarse.
¿Cuándo y dónde comprar los boletos?
Las fechas para adquirir boletos son las siguientes:
- Preventa Banamex: 29 de agosto de 2025
- Venta general: 30 de agosto de 2025
El show se realizará el 16 de abril de 2026 en el Auditorio Nacional, CDMX.
