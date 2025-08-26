Marianne Gonzaga reaparece en redes tras ataque a Valentina Gilabert: “No tengo por qué detener mi vida”

Tras cinco meses en prisión por el ataque con arma blanca a Valentina Gilabert, la influencer Marianne Gonzaga retomó su actividad en redes sociales y lanzó un contundente mensaje a sus críticos: “No tengo por qué detener mi vida”.

Fue mediante un extenso video publicado en su cuenta de TikTok que la joven aseguró que ha aprendido de sus errores. Reconoció que sus acciones, que casi le costaron la vida a una persona, no son justificables, pero enfatizó que es momento de seguir con su vida normal, incluyendo su papel como influencer.

“Hola a todos, soy Marianne Gonzaga. Sé que hace mucho tiempo no me paro frente a una pantalla para poder hablar con ustedes, pero aquí estoy…”

“Aprendí a la fuerza y con dolor”

En su mensaje, Gonzaga también reflexionó sobre el juicio público que ha enfrentado:

“Aprendí a la fuerza y con dolor que no puedo vivir dependiendo de la opinión de los demás.

No tengo por qué detener mi vida, por qué parar lo que sigo haciendo, por qué detener mis metas, detener mis planes, si es algo que hoy en día estoy pagando…”

El ataque que estremeció a las redes

Fue en febrero de 2025 cuando Marianne Gonzaga, en ese entonces menor de edad, atacó a Valentina Gilabert en un departamento ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, aparentemente por celos hacia su exnovia.

Gilabert estuvo a punto de perder la vida, tras recibir entre 13 y 14 puñaladas en cuello, tórax, rostro y mano izquierda.

Por este motivo, Gonzaga pasó cinco meses recluida en un tutelar para menores, hasta que fue liberada bajo un acuerdo legal y con el perdón otorgado por su víctima.

“No quiero que este caso se justifique… es algo que no tiene justificación”, enfatizó en su video.

Libertad asistida y tratamiento psicológico

La joven salió bajo el esquema de libertad asistida, lo que implica varias condiciones:

Presentarse periódicamente ante las autoridades.

Acudir al llamado judicial cuando se le solicite.



Cumplir con tratamiento psicológico durante dos años y ocho meses .



Con su regreso a redes, la polémica está lejos de terminar, pero Marianne Gonzaga deja claro que buscará rehacer su vida y continuar con sus actividades en línea, pese a la controversia.

