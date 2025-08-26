SEP 2025: ¿Prohibirán entrada a alumnos que lleven comida chatarra en su lunch?

La nueva política alimentaria escolar en México está provocando más dudas que certezas entre madres, padres y personal educativo. Desde marzo de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Secretaría de Salud, puso en marcha una serie de lineamientos estrictos dentro del programa “Vida Saludable en las Escuelas”, con el objetivo de combatir la obesidad infantil.

Pero una pregunta clave ha comenzado a rondar en los grupos escolares de cara al regreso a clases para el ciclo escolar 2025.2026: ¿Pueden las escuelas prohibir la entrada a un alumno por llevar comida chatarra en su lunch?

Será el próximo 1 de septiembre cuando se dé el regreso a clases/SEP |

Las nuevas reglas del juego

Las reglas aplican para todas las escuelas del país, públicas y privadas. A partir del 29 de marzo de 2025, los planteles tienen la obligación de:

Prohibir la venta y publicidad de comida chatarra





Eliminar productos con sellos de advertencia





Vetar alimentos con exceso de grasa, sal o azúcar





Promover frutas, verduras y cereales integrales





Garantizar agua potable gratuita





Estas medidas también contemplan la capacitación al personal escolar y la concientización a familias y estudiantes sobre hábitos alimenticios saludables.

El objetivo es reducir la obesidad en estudiantes del país/Pixabay |

Lo que pasa dentro de las loncheras

Aunque la norma no prohíbe explícitamente lo que el alumno puede llevar desde casa, muchos planteles han comenzado a aplicar políticas internas más severas, como:

Revisiones aleatorias de mochilas y loncheras





Notificaciones a padres por alimentos no permitidos





Charlas de orientación nutricional obligatorias





Seguimiento a estudiantes con hábitos poco saludables





Algunas escuelas incluso están “reteniendo temporalmente” alimentos como frituras, jugos industrializados o dulces, con el argumento de que el reglamento escolar ahora lo permite.

¿Y pueden negarle la entrada a clase?

Aquí viene la respuesta: técnicamente no.

La SEP no permite negar el acceso a un estudiante por el contenido de su lunch. Sin embargo, las escuelas sí tienen facultades para:

Confiscar alimentos prohibidos por seguridad nutricional





Llamar a los padres en caso de reincidencia





Solicitar intervención del área de nutrición escolar o del DIF





En resumen: no pueden dejar a un niño fuera por llevar papas o un jugo, pero sí pueden imponer consecuencias administrativas o disciplinarias.

Llevar lunch con comida chatarra no debe impedir el acceso a las escuelas/Pixabay |

¿Qué alimentos están prohibidos?

Según el “Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas”, los productos vetados son:

Frituras, chicharrones, galletas con chocolate





Jugos de caja, refrescos, bebidas azucaradas





Hamburguesas, hot dogs, pasteles y donas





Helados, leches saborizadas, frutas en almíbar

