¿SEP multará a padres de familia por poner comida chatarra a sus hijos en el lunch?

Con la entrada en vigor de la nueva ley que prohíbe la venta de comida chatarra en todas las escuelas de México desde este lunes 31 de marzo de 2025, muchos se preguntan si los padres de familia que pongan como lunch comida chatarra a sus hijos serán sancionados. Por lo tanto, aquí te decimos qué estipula la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde este 31 de marzo las cooperativas no pueden vender comida chatarra/Pixabay |

"Vida Saludable" es el nombre del programa impulsado por el Gobierno de México a través de la SEP, el cual tiene como objetivo reducir los índices de obesidad en niños y jóvenes de México, prohibiendo que las cooperativas de escuelas a nivel Básico, Medio Superior y Superior de todo el país vendan comida chatarra a los estudiantes.

Sin embargo, cuestionada sobre si los padres de familia serán sancionados por poner en la mochila de sus hijos alimentos chatarra como refrescos, frituras, galletas y demás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que eso no sucederá, pero sí exhortó a los padres a que cuiden lo que sus hijos comen para evitar problemas de obesidad.

Se pide a los padres de familia que cuiden la alimentación de sus hijos/Pixabay |

"No, no te van a castigar, pero no debes. No debe comerse ni papitas fritas, ni refrescos, ni nada de eso que hace mucho daño a la salud. De vez en cuando a lo mejor uno, pero nada de estar tomando diario.

“A todas las madres y padres de familia, es mejor un taquito de frijol que una bolsa de papas; es mejor una fruta que uno de esos pastelitos que tienen tanta azúcar. De vez en cuando está bien, pero no siempre”, comentó la mandataria en una reciente conferencia mañanera.

¿Las escuelas recibirán multa si venden comida chatarra?

Por otra parte, la SEP sí tiene facultades para sancionar a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades del país que sigan vendiendo comida chatarra desde este lunes 31 de marzo, imponiendo multas que van desde los 10 mil pesos hasta los 113 mil pesos mexicanos.

Las escuelas sí pueden ser multas hasta con más de 100 mil pesos si no evitan venta de comida chatarra/Pixabay |

"Quedará prohibida la venta y publicidad de alimentos o bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares… En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en los presentes Lineamientos y su Anexo Único, así como la omisión de dar aviso a las autoridades correspondientes, la autoridad escolar será responsable", se lee en el Manual de Alimentos en las Escuelas, publicado por la SEP.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEP 2025: Lista de comida chatarra que ya no venderán en las escuelas desde el lunes 31 de marzo