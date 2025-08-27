Hugo Sánchez critica los microciclos de la Selección Mexicana: "sin partido te quedas cojo"

La Selección Mexicana se encuentra en un microciclo con el objetivo de prepararse para los encuentros de la Fecha FIFA de septiembre. Javier Aguirre trabaja con 24 jugadores provenientes de la Liga MX, quienes buscan un lugar en la convocatoria.

Hugo Sánchez critica a Selección Mexicana

Para este microciclo, el Tri no disputará ningún partido, lo cual generó una reacción negativa en Hugo Sánchez, una de las grandes leyendas del futbol mexicano. El exdelantero señaló que estos procesos no benefician ni a los clubes ni a la Selección.

“Yo estuve como entrenador en la Selección y tuve esa experiencia de microciclo. Yo no he entendido los microciclos sin partido, porque si tú juntas a los jugadores para entrenarlos dos o tres días y luego viene el partido, es un complemento, pero sin partido te quedas cojo”, dijo Hugo Sánchez en ESPN.

“Se queda cojo porque falta el partido, y ese partido no se entrena con el mecanismo que se realiza en los entrenamientos, (los jugadores) no los va a hacer con la Selección, los va a hacer con su equipo”, agregó el pentapichichi.

¿Contra quién jugará México en la Fecha FIFA?

México se verá las caras con Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA de septiembre, duelos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre tendrán una oportunidad más de ganarse un lugar en la convocatoria de la justa.

