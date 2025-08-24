Defensor de Tigres se une a la convocatoria de Selección Mexicana

La Selección Mexicana tendrá una nueva cara en el microciclo de preparación que dirige Javier “Vasco” Aguirre. La Dirección de Selecciones Nacionales de la FMF confirmó que Juan José Purata, defensa de Tigres, fue convocado de último momento para integrarse a los trabajos que se realizarán del 25 al 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Purata, refuerzo de último momento en la convocatoria del Tri

En un inicio, se había anunciado que el microciclo contaría con 23 jugadores de la Liga MX, entre ellos sus compañeros Diego Lainez y Ozziel Herrera. Sin embargo, la inclusión de Purata amplía la lista de futbolistas que estarán bajo la supervisión del estratega mexicano.

El defensa felino ha tenido actividad constante en el semestre, con 9 partidos disputados entre el Apertura 2025 y la Leagues Cup. Su última aparición en una convocatoria nacional fue en el amistoso contra Suiza, aunque en aquella ocasión no tuvo minutos al quedarse en la banca.

Preparación rumbo a la Fecha FIFA de septiembre

El microciclo servirá como preparación para la Fecha FIFA de septiembre, en la que México enfrentará a Japón y Corea del Sur como parte del camino hacia la Copa del Mundo 2026. Aguirre busca afinar detalles con jugadores de la Liga MX antes de la incorporación de los futbolistas que militan en el extranjero.

Defensores convocados por el “Vasco” Aguirre

Con la llegada de Purata, así queda el grupo de defensores citados para el microciclo:

Juan José Purata (Tigres)

Denzell García (FC Juárez)

Diego Barbosa (Toluca)

Ramón Juárez (América)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Alonso Aceves (Pachuca)

Gerardo Arteaga (Monterrey)

Bryan González (Chivas)

