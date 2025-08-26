Henrique Simeone, el brasileño-mexicano feliz por su convocatoria con el Tri: "Será un honor"

La convocatoria de la Selección Mexicana Sub-18 fue revelada este martes y uno de los nombres que más llama la atención es la del mediocentro brasileño-mexicano: Henrique Simeone. El joven futbolista que pertenece a Botafogo, expresó su alegría por vestir la camiseta del Tri.

Por medio de sus redes sociales, Henrique Simeone, compartió un mensaje de agradecimiento a la Selección Mexicana por su primera convocatoria y al Botafogo por el apoyo en su formación, resaltando que será un orgullo para él representar en México por primera vez en su carrera.

"Tampoco podía dejar de agradecer a la Federación Mexicana de Fútbol por esta gran oportunidad. Será un honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá", declaró

¿Cuándo debutará Henrique Simeone con México?

La Selección Mexicana Sub-18 tendrá una gira europea durante el mes de septiembre, misma en la que no enfrentará a selecciones sino que se medirá ante clubes de su misma categoría en los que se encuentran equipos como Athletic de Bilbao y Real Sociedad y seguramente Henrique Simeone tendrá su debut en alguno de estos partidos.

México vs Barakaldo | 3 de septiembre

México vs Santutxu Fútbol Club | 5 de septiembre

México vs Athletic Club | 5 de septiembre

México vs Real Sociedad | 8 de septiembre

