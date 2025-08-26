Henrique Simeone, de Botafogo, encabeza la lista de convocados Sub 18 del Tri

La Fecha FIFA de septiembre no tendrá solamente una convocatoria de la cual estar al pendiente este mes de septiembre, ya que las categorías menores de la Selección Mexicana han comenzado a dar de qué hablar con el llamado de Henrique Simeone, mediocampista de triple nacionalidad que se suma a la lista de Alex Diego de cara a una gira por España.

Una lista peculiar

Los elementos llamados por parte de Alex Diego cuentan con algunos nombres interesantes, ya que entre ellos destaca la presencia de Rodrigo Parra, portero de Pumas multicriticado en el inicio del Apertura 2025; Guadalajara aporta a cinco jugadores, América solamente a uno y los Tuzos del Pachuca a tres, siendo también de los que más jugadores prestarán.

La particularidad más grande dentro de la lista es la presencia de Henrique Simeone, jugador que posee triple nacionalidad: mexicana, brasileña y portuguesa. Con 18 años, actualmente juega para el Botafogo de la misma categoría. En sus redes sociales, el jugador se mostró contento por poder ser parte de esta convocatoria: "Será un honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá", fue parte del mensaje que redactó vía Instagram.

Alex Diego y sus jugadores a través de España

La Selección Mexicana Sub 18 tiene cuatro compromisos por cumplir en la Gira Internacional por España que llevará a cabo con los 21 jugadores que ha convocado el entrenador Alex Diego.

El primero de ellos será el miércoles 3 de septiembre ante Barakaldo, el siguiente ante SFC el viernes 5 de septiembre, mismo día en el que se encontrarán ante Athletic de Bilbao, para posteriormente cerrar la gira frente a Real Sociedad el lunes 8 de septiembre.

