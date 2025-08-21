¡Sin resentimiento! Diego Cocca aseguró que no hay rencor por su salida de la Selección Mexicana

A pesar de lo aprupta que fue su salida de la Selección Mexicana, con solo siete partidos disputados, Diego Cocca no tiene resentimiento alguno. Así lo reconoció en entrevista con TUDN, durante la cual destacó que valora su breve tiempo al frente del Tri.

"No soy una persona que se quede con rencores, me considero privilegiado por ser DT de Primera División, para mí ha sido un privilegio, uno sueña con dejar cosas, con poder cambiar realidades que era la idea y el objetivo, pero las cosas no se dieron", declaró el estratega.

Cocca recordó su etapa con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Cocca, agradecido con su paso en el Tri

El estratega argentino enfatizó que si bien no fue el final que esperaba, le sirvió como lección. "No está a mi alcance, decidió otra gente, no pudimos seguir, pero me dio aprendizaje, orgullo".

"Un seleccionador es distinto que un DT del día a día, te da el desafío que con dos entrenamientos plantear un partido, la verdad me hizo crecer, madurar, me gusta”, mencionó Cocca, que añadió que el Tri necesita rodearse de partidos más complicados y no solo de Concacaf.

El argentino solo dirigió siete partidos al Tri | IMAGO 7

"Cuando te toca un Mundial, te tocan de todas partes, los más importantes sabemos que no están acá, es algo que tendrían que buscar darle la vuelta, este proceso que ya están clasificados al Mundial era una última oportunidad", agregó.

Sin objetivos claros con Atlas

Por último, el estratega argentino habló sobre su segunda etapa con los rojinegros. "La realidad es que no está (el equipo) en el lugar donde queremos".

"El objetivo lo pusimos en mejorar día a día, cada entrenamiento hacerlo mejor, entender nuestra identidad, lo que podemos hacer en la cancha, salir el domingo convencido que tenemos un plan de juego y generar resultados buenos, luego todo irá cambiando y tendremos más confianza", señaló Cocca

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Mexicana tendrá un mini ciclo antes de la Fecha FIFA de septiembre

Cocca habló sobre su aprendizaje en el Tri | IMAGO 7