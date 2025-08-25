Selección Mexicana confirma baja de un defensor de la convocatoria

La Selección Mexicana sufrió su primera baja en el inicio del microciclo rumbo a la Copa del Mundo 2026, luego de que se confirmara que Víctor Guzmán, defensa de Rayados de Monterrey, abandonó la concentración debido a una lesión.

En el primer día de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el conjunto dirigido por Javier Aguirre informó mediante un comunicado que el defensor mexicano no continuará con el Tricolor y regresará con su club para continuar con su proceso de rehabilitación.

“La Dirección Deportiva de la Selección Nacional informa que Víctor Guzmán causa baja de la concentración y vuelve a su equipo para continuar con su rehabilitación”, señaló el Tri.

Hasta el momento, el cuerpo técnico no reveló detalles sobre la lesión ni el tiempo estimado de recuperación del jugador, pero Rayados no ha dado a noticias sobre su futbolista por lo que apunta a no ser una lesión tan grave.

Microciclo con futbolistas de la Liga MX

Para este microciclo, Javier Aguirre únicamente convocó a futbolistas que militan en la Liga MX, con quienes prepara la Fecha FIFA de septiembre, en la que México se enfrentará a Japón y Corea del Sur en partidos de preparación internacional.

La baja de Guzmán representa un ajuste en la planificación del estratega mexicano, quien busca consolidar una base sólida de jugadores nacionales de cara al camino rumbo al Mundial 2026.

