Museo Legends de Madrid exhibe playera de la Selección Mexicana de Copa Oro

Hace casi dos meses la Selección Mexicana se alzó con la victoria en la Final de la Copa Oro, haciendo valer su condición como El Gigante de la Concacaf. En aquella disputa por el título, el combinado de Javier Aguirre lució el elegante jersey negro, el cual ahora es parte de una colección de museo en Madrid.

El Museo Legends, ubicado en el corazón de la capital española, anunció que la equipación de Jorge Sánchez en aquella Final, será exhibida todo un mes. Todo el conjunto deportivo del Tricolor formará parte de la colección 'The Home of Football', y estará en el pasillo principal del museo.

Dicha colaboración fue posible gracias a una alianza entre la Concacaf y autoridades del mismo museo, quienes compartieron su entusiasmo por la colección. Laura Valdeolivas, CEO del museo, comentó que es una gran oportunidad para que los aficionados puedan revivir el gran momento al ver la playera.

"En Legends trabajamos para preservar y compartir momentos únicos de la historia del futbol. Que los aficionados puedan admirar la camiseta que Jorge Sánchez vistió en una Final tan relevante es una oportunidad de revivir la emoción de aquel encuentro y de acercar aún más la grandeza del fútbol a todos los visitantes", comentó Veldeolivas.

"La Final de la Copa Oro fue un evento extraordinario": Philippe Moggio

Por su parte, Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf, habló sobre la magnitud del evento y la importancia de la Selección Mexicana. El extenista habló sobre la relevancia que es tener al uniforme del combinado nacional en un lugar tan importante como el Museo Legends.

"Estamos muy emocionados de iniciar esta colaboración con Legends, la cual representa una oportunidad única para acercar aún más a los aficionados del mundo al torneo de selecciones nacionales más importante de la región. La Final de la Copa Oro 2025 fue un evento extraordinario que reunió a más de 70 mil seguidores en Houston, quienes disfrutaron de una experiencia inigualable y vivieron momentos verdaderamente inolvidables", sentenció Moggio.

