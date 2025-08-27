¿Se va? Desde Brasil lanzan oferta por Rômulo Zwarg de Tigres

Desde Brasil surgió la versión de que Santos habría presentado una oferta a Tigres por el brasileño Rômulo Zwarg.

El Peixe habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 5 millones de dólares por el joven mediocampista. RÉCORD pudo saber que la oferta sí fue real y llegó de manera formal a la directiva felina.

Desde Brasil se han interasado en el jugador de los felinos | IMAGO 7

Por el momento, los felinos no tienen interés en venderlo y han rechazado la oferta al considerar a Zwarg como parte importante de su proyecto deportivo.

El futbolista ha despertado interés en Sudamérica por su proyección y calidad en el medio campo. En el campamento auriazul, la intención es mantenerlo como pieza clave para el futuro inmediato del equipo.

Tigres por ahora no analiza vender a Zwarg | IMAGO 7

¿Cuándo juega Tigres?

El próximo partido es como visitante ante Santos Laguna, en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. El juego está programado para el sábado 30 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México)

