¿Se va? Desde Brasil lanzan oferta por Rômulo Zwarg de Tigres

Desde Brasil surgió la versión de que Santos habría presentado una oferta a Tigres por el brasileño Rômulo Zwarg.
El Peixe habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 5 millones de dólares por el joven mediocampista. RÉCORD pudo saber que la oferta sí fue real y llegó de manera formal a la directiva felina.
Por el momento, los felinos no tienen interés en venderlo y han rechazado la oferta al considerar a Zwarg como parte importante de su proyecto deportivo.
El futbolista ha despertado interés en Sudamérica por su proyección y calidad en el medio campo. En el campamento auriazul, la intención es mantenerlo como pieza clave para el futuro inmediato del equipo.
¿Cuándo juega Tigres?
El próximo partido es como visitante ante Santos Laguna, en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. El juego está programado para el sábado 30 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México)
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF toma importante decisión con el caso del 'Gato' Ortiz y su polémica con América