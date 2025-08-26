Cantante Guerrero explota por sanción contra 'Curro' Hernández tras arbitraje en América vs Atlas

La Jornada 6 del Apertura 2025 estuvo llena de polémica arbitral y pese a que el principal señalado fue Marco Antonio 'Gato' Ortiz por los dos penales señalados a favor de Las Águilas, quién pagó los platos rotos con un sanción fue Fernando 'Curro' Hernández, VAR en el duelo entre Atlas y América.

'Curro' Hernández no fue designado en la Jornada 7 | IMAGO7

La Comisión de Árbitros decidió no sancionar al 'Gato' Ortiz y darle continuidad a su trabajo, es por eso que fue asignado como árbitro central para el Santos vs Tigres de la Jornada 7. Sin embargo, Fernando Hernández no corrió con la misma suerte y fue mandado a la congeladora por sus errores del fin de semana, así lo revela el exsilbante, Fernando 'Cantante' Guerrero.

"Alguien tenía que pagar los platos rotos, y éste hombre para la Comisión de Árbitros fue el único que se equivocó en el partido", comentó el 'Cantante' en redes sociales.

Pese a no mencionar el nombre del 'Gato' Ortiz, 'Cantante' Guerrero hace sí hace referencia a él mencionando que para la Comisión 'Curro' fue único que se equivoco en dicho partido.

¿Errores de 'Curro' en el Atlas vs América?

Fernando Hernández tuvo tres intervenciones directas en el partido entre Atlas y América: Dos penales a favor del América que tras ser revisados se mantuvo la decisión en campo y un gol de Atlas que fue anulado tras ser revisado con vectores en el VAR.

'Curro' Hernández fue el VAR del Atlas vs América | IMAGO7

¿Descanso para 'Curro' Hernández?

Cabe señalar que Fernando Hernández no ha sido designado en cada uno de las seis jornadas que hasta el momento se han disputado en el torneo. Además, 'Curro' Hernández tuvo doble trabajo' este fin de semana, pues el día sábado fue AVAR en el Mazatlán vs Tigres y un día después fungió de VAR en el Atlas vs América.

