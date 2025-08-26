Atlante espera poder jugar en Liga MX y regresar a la Ciudad de México

Atlante, que descendió en la temporada 2014, busca la manera de poder volver a jugar en la primera división del futbol mexicano y su presidente, Emilio Escalante, ha asegurado que (dentro del reglamento) esperan poder volver lo antes posible a la Liga MX.

En entrevista con Mediotiempo, Escalante confirmó que la postura del Atlante es fija y esa es volver a la primera división después de casi 12 años en el ascenso o Liga de Expansión, eso sí, respetando las normas y los lineamientos impuestos tanto por la FEMEXFUT como por Liga MX.

"Hoy somos el único equipo que nos estamos certificando una vez más y vamos a ser el equipo que durante tres años (consecutivos) vamos a estar certificados. Como Atlante tenemos que poner el ejemplo. Yo siempre lo he dicho, siempre he levantado la mano para regresar a Primera, fui muy enfático y el Atlante como quiera que sea va a buscar la Primera División, la Liga MX o el futbol de primer nivel que es donde pertenece el Atlante”, comentó Emilio Escalante.

Otro de los aspectos que Escalante comentó, fue que el Potro de Hierro también estaría pensando en volver a la Ciudad de México, recordando que tuvo que salir del Estadio de la Ciudad de los Deportes a principios de año y, desde entonces, ha tenido que jugar en el Coruco Díaz en Morelos.

“La realidad es que el Atlante es de la Ciudad de México, es donde nacimos, y somos el primer equipo con mexicanos, cómo se formó. Sabemos que en un futuro, si tenemos las posibilidades de regresar, claro que vamos a estar en la Ciudad de México", sentenció.

