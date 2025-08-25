¡Águilas brasileñas! Así se cantó el gol de Allan Saint-Maximin con América desde Brasil

El acuerdo de llevar a la Liga MX a territorio sudamericano -específicamente en Brasil- ya generó una reacción positiva para distintos televidentes. En el marco de la locura que vivió el americanismo por el primer gol de Allan Saint-Maximin, en redes sociales se hizo viral la narración de dicho tanto en el encuentro de América vs Atlas.

Con una euforia desmedida que caracteriza a los brasileños, el grito de gol sonó de una manera estruendosa, al igual que los halagos a Maximin. Los sudamericanos llenaron de elogios al jugador galo, catalogando su definición de gran manera, al igual que notaron la felicidad en su rostro.

EL GOLAZO DE MAXIMIN NARRADO POR BRASILEÑOS 🦅

También se emocionaron con Malagón

Allan Saint-Maximin no fue el único que se llevó las palmas por parte de los brasileños, ya que Luis Ángel Malagón también los levantó de sus asientos. En el que pudo ser el 3-1 para los Rojinegros, el arquero azulcrema sacó una pelota de gol, por lo que los mismos narradores catalogaron la atajada como "espectacular".

MALAGÓN CON LA ATAJADA DEL TORNEO 🦅

Acuerdo que beneficia a ambas partes

Las emociones no han sido solo con América, ya que también en el último juego de Rayados, los narradores brasileños gritaron con todo los golazos de aquel partido. Lucas Ocampo, Sergio Canales y Sergio Ramos fueron los encargados de hacer vibrar a México y al territorio brasileño.

La alianza con la cadena Sportynet le permitió a la Liga MX llegar a un lugar que era poco explorado por el balompié nacional. Las emociones de la Primera División Mexicana comenzaron desde el debut del de los equipos mexicanos en Brasil, con el juego de Pumas vs Necaxa, varios nuevos aficionados se han sumado a la manía por nuestro deporte.

