Carlos Reinoso se 'enamora' de Saint-Maximin: "en 55 años nunca vi algo así"

La llegada de Allan Saint-Maximin al América no solo ilusionó a la afición azulcrema, también hizo vibrar a varias leyendas del club de Coapa. El futbolista francés, nuevo refuerzo de las Águilas para el torneo Apertura 2025, fue recibido con un ambiente espectacular en el Estadio Jalisco, por lo que las reacciones, como la de Carlos Reinoso, no se hicieron esperar.

Carlos Reinoso se rinde ante Saint-Maximin

Carlos Reinoso, una de las máximas leyendas en la historia del América, no ocultó su emoción por lo vivido. El 'Maetro' utilizó sus redes sociales para expresar el asombro que le provocó la bienvenida al francés.

"Buen día y buen triunfo. Jamás en 55 años vi un recibimiento así como el de anoche, con el chico francés. Un debut soñado", escribió Reinoso en su cuenta oficial de X.

El exjugador y exentrenador chileno, símbolo eterno de las Águilas, destacó que la manera en que se presentó Saint-Maximin fue un acontecimiento único que marca un nuevo capítulo en la historia del club.

Un recibimiento histórico para el refuerzo francés

El debut de Saint-Maximin estuvo acompañado de un recibimiento pocas veces visto en el futbol mexicano. La afición del América vibró con la presentación en el terreno de juego del atacante galo, quien llega procedente de la liga saudí para reforzar el ataque del conjunto dirigido por André Jardine.

