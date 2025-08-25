¡Aprende rapido! Saint-Maximin ya se burla de Cruz Azul tras debutar con América

Allan Saint-Maximin comenzó su etapa en el América con el pie derecho; el francés marcó gol en su debut ante Atlas, le dio los tres puntos a Las Águilas y por si fuera poco, ya se burla de la afición de Cruz Azul, situación que tiene más que contentos a los fans azulcremas.

Allan Saint-Maximin debuta con gol en América | IMAGO7

Desde su llegada a México, Maximin se ha mostrado muy activo en sus redes sociales y parece que el ’97’ de Las Águilas sabe bien lo que significa el club y sus grandes rivalidad, pues se tomó el tiempo de responder a un aficionado de La Máquina a quién indirectamente llamó ‘llorón’.

El aficionado celeste se quejaba en X (antes Twitter) sobre supuestas ayudas arbitrales al América en su victoria ante Atlas, situación que no gustó nada a Saint-Maximin, quien defendió a su nuevo equipo de los ataques rivales.

“La única ayuda que recibo esta noche son tus lágrimas… con eso duermo de maravilla”, escribió Saint-Maximin en redes sociales.

La afición azulcrema de inmediato se dio cuenta de esta respuesta de Saint-Maximin defendiendo al Club América y expresaron su felicidad al tener a un jugador que muestre ese compromiso con el equipo fuera de la cancha.

“Eduque, Maxi” “Que domada” “te amo, cabrón”, fueron algunas de las respuestas de la afición de América hacia el francés.

Maximin registra su primer gol en México | IMAGO7

