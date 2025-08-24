¡Debut soñado! Allan Saint-Maximin se estrena como goleador de América en su primer partido

Allan Saint-Maximin debutó con América en el duelo ante Atlas. Su entrada generó una fuerte emoción entre los aficionados de las Águilas, quienes esperaban con ansias su presencia en el equipo.

Así fue el debut de Maximin con América

Desde sus primeros pasos en la cancha deslumbró a los aficionados, especialmente con la forma en la que se levantó tras recibir una falta: un salto acrobático para ponerse en pie que demostró su agilidad.

El francés fue aplaudido cada que tocaba el balón y ponía algún pase interesante en ofensiva para las Águilas. Con la calidad que ha desplegado en sus primeros minutos con América, la afición tiene esperanzas de que tenga éxito.

Maximin debuta con gol

Maximin se estrenó con América en los últimos minutos del encuentro en el Estadio Jalisco. Con una jugada la cual él inició, la finalizó con una definición correcta en el área de Atlas para darle el gol del triunfo a las Águilas.

Su debut soñado no solo marcó un gol decisivo, sino que también encendió la ilusión de la afición azulcrema, que ve en Saint-Maximin a una nueva figura capaz de marcar diferencia en el Apertura 2025.

