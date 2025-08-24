Hernán Cristante toma el reto de 'salvar' al Puebla: "Podemos hacer algo extraordinario"

Hernán Cristante, quien recientemente fue nombrado como nuevo director técnico de Puebla, señaló que esta oportunidad le llega en una situación inmejorable de su vida, a pesar de la actualidad del equipo en el Apertura 2025. Sin embargo, admitió que es uno de los mejores retos en su carrera futbolística y que aunque hay cosas por corregir dentro de La Franja, está ilusionado por el potencial que tiene el proyecto.

Luego del empate sin goles ante Pumas en Ciudad Universitaria, el estratega argentino contó que su entorno le recomendó no dirigir a Puebla y esperar otro proyecto. Aún con esto, Cristante se dijo preparado para tomar el reto de sacar a La Franja del último lugar de la tabla general y aseguró que está “mejor que nunca” para tomar el liderato en este equipo.

Sacó un punto en su debut | IMAGO7

“Me agarra en una situación inmejorable. Lo que sí tengo es nostalgia por el equipo de trabajo en donde estaba. Tomé cursos, voy a congresos, sigo aprendiendo, voy de intercambio. Varios me dijeron que esperara a otro equipo, un momento ideal o que las circunstancias sean mejores. Si todos esperamos al mejor equipo, mi éxito va a ser circunstancial. Hoy tengo un desafío de superarme, de ser mejor y no puedo tener mejor desafío. A la directiva le dije que pensáramos en este torneo, podemos cambiarle la cara y hacer algo extraordinario. Me siento mejor que nunca”, comentó.

Quiere revertir el paso de Puebla | IMAGO7

Confía en la mejora

Sobre cómo percibió al plantel en estos primeros dos días, Hernán Cristante resaltó el potencial que tienen físicamente y futbolísticamente. Aún con esto, señaló que mentalmente tienen que trabajar, pues sí se les ve afectados por la situación que viven al ser último lugar de la tabla general.

“Mentalmente golpeado, físicamente los veo muy bien. Tienen unos niveles condicionales muy altos, entonces eso te habla de que no están mal físicamente. Tienen una secuencia de trabajo en la que hay un desgaste, no me preocupa. Futbolísticamente van a ir mejorando porque tienen buenas cosas, no veo mal al equipo, lo veo muy competido, pero la parte emocional lo tienen que trabajar muy bien”, agregó.

Confía en el plantel | IMAGO7

Tras seis jornadas, Puebla se encuentra en la última posición del Apertura 2025 tras apenas sumar cuatro puntos de 18 posibles. Para la próxima jornada, La Franja recibirá a Rayados en el Estadio Cuauhtémoc el próximo viernes 29 de agosto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega aclara pelea de su cuñada en el Olímpico Universitario: "fue agredida"