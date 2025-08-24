Pumas empata ante Puebla y amarga debut de Aaron Ramsey

Empate somnífero en Ciudad Universitaria. En el debut de Aaron Ramsey, Pumas no pudo vencer a Puebla como local e igualaron 0-0 en el Estadio Olímpico Universitario. Las pocas ideas en ataque y la falta de un ‘9’ para Efraín Juárez terminaron por alargar la mala racha del Club Universidad Nacional, pues además de solo sumar seis puntos de 18 posibles en el Apertura 2025, aún no son capaces de ganar en casa durante este torneo.

Aunque Pumas tenía el control del juego con posesión de balón y una presión adelantada, fue hasta el minuto 13 cuando realmente generaron peligro en el área rival. Luego de una pared entre con Álvaro Angulo en la banda izquierda, Jorge Ruvalcaba recibió dentro del área, se dio la media vuelta para quedar de frente y ya sin marca, sacó un tiro potente que se fue muy por encima del arco de Julio González.

No lograron romper el 0 | MEXSPORT

Posteriormente, otra jugada similar por el mismo costado terminó con el mismo resultado, pues Pedro Vite en el área chica remató de zurda y el balón se fue por arriba de la portería contraria. Antes del descanso, el equipo local tuvo una jugada más en ataque, la cual terminó con un remate elevado de Adalberto Carrasquila. Tras esto, el encuentro se fue 0-0 al medio tiempo.

Ya en la segunda parte, el Club Universidad Nacional regresó con más intensidad y en los primeros minutos lograron anotar gol, sin embargo, el tanto de Álvaro Angulo fue anulado por un fuera de lugar previo. Posteriormente, Efraín Juárez realizó las primeras dos modificaciones, pues salieron Piero Quispe y Guillermo Martínez, para darle ingreso a Alan Medina y Aaron Ramsey, quienes debutaron con el Club Universidad Nacional.

Debutó con Pumas | MEXSPORT

Y aunque el Estadio Olímpico Universitario se animó con los primeros minutos de Ramsey, nuevamente se apagó cuando el equipo carecía de ideas en ataque. Y ya con todos los cambios, Alan Medina fue el jugador que terminó el duelo como ‘9’, con lo que nuevamente se evidenció la falta de un centro delantero para el equipo de Efraín Juárez.

Con este empate, Pumas bajó a la 13ra posición de la Tabla General tras apenas sumar seis puntos de 18 posibles, mientras que Puebla se mantuvo en el último lugar con cuatro unidades. Para la próxima jornada, los Felinos recibirán al Atlas, mientras que La Franja hará lo propio en el Estadio Cuauhtémoc el viernes 29 de agosto.

Rompió la mala racha de Puebla | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hernán Cristante "menosprecia" a Keylor Navas: "Pumas no está basado en él"