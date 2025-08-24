¿Qué tan necesario es un delantero para Rayados en la actualidad?

El Club de Futbol Monterrey continúa en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla, con especial énfasis en la delantera. En este sentido, el equipo dirigido por Domènec Torrent enfrenta una serie de desafíos, particularmente en la posición de delantero, que se ha convertido en una prioridad para la directiva.

Rayados busca sumar un delantero más | IMAGO7

En la actualidad, Monterrey cuenta con dos opciones principales en la delantera, Germán Berterame y Joaquín Moxica. Berterame se ha consolidado como el delantero titular del equipo, siendo el único que ha jugado de forma constante en los seis primeros partidos del torneo, con cuatro goles y 535 minutos disputados, Berterame se ha ganado la confianza del cuerpo técnico, destacándose como el hombre más importante en la ofensiva rayada.

Por otro lado, Joaquín Moxica ha tenido una participación mínima en lo que va de la temporada, disputando solo cinco minutos de juego. Mientras tanto, Roberto De la Rosa, otro de los atacantes de la plantilla, se encuentra lesionado y ha jugado apenas 36 minutos en el presente torneo, lo que ha dejado a Rayados con un vacío notable en su ataque.

Aldo Patricio De Nigris cada vez más cerca de debutar | IMAGO7

Ante la escasez de opciones, Domènec Torrent ha recurrido en tener a Aldo Patricio de Nigris en los entrenamientos como una alternativa, aunque se considera poco probable que el joven delantero sea convocado a algún partido oficial durante esta temporada.

Con la falta de competencia real para Berterame y el limitado tiempo de juego de Moxica, es evidente que Monterrey necesita urgentemente un delantero que sea capaz de sumar calidad y competencia en la zona ofensiva.

En conclusión, la necesidad de un delantero para Rayados es evidente. La temporada está en marcha, y aunque Berterame ha cumplido con su rol de manera destacada, la falta de alternativas y la lesión de De la Rosa hacen que la llegada de un nuevo refuerzo sea imprescindible para mantener el nivel competitivo de la plantilla en este torneo.

Roberto de la Rosa lesionado | IMAGO7

