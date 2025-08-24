Hernán Cristante "menosprecia" a Keylor Navas: "Pumas no está basado en él"

El nuevo entrenador de la Franja habló sobre su próximo rival, Cristante debutará este domingo ante Pumas
Marcos Olvera García
| 2025-08-24
Cristante "menospreció" a Keylor Navas
|
24 Ago, 2025

Este domingo, después de un largo tiempo sin estar en los banquillos, Hernán Cristante vuelve a dirigir en la Liga MX gracias a Puebla, mismo que debutará con su nuevo entrenador frente a los Pumas de Keylor Navas.

Pensando en su rival en turno, Cristante habló sobre los Pumas y sobre el arquero costarricense, asegurando que la institución auriazul es más grande que un solo jugador, asegurando que Navas vino a renovar el ánimo del cuadro de Efraín Juárez.

Cristante habló sobre Keylor Navas antes de su debut | IMAGO7

“Mi admiración a él, es uno de esos arqueros que ha seguido en su carrera, que le tiene admiración por lo que hace, la simpleza que tiene para resolver situaciones complejas: esa es la parte admirable... pero Pumas no está basado solamente en Keylor. Viene a renovar un poquito el ánimo, a darle un poquito más de seguridad a este equipo”, aseguró Cristante.

Asimismo, Cristante habló sobre la grandeza del cuadro auriazul, asegurando que, a pesar de pasar por situaciones complejas, Pumas no deja de ser un equipo grande.

Cristante | IMAGO7

“No creo que sea un mal llamado grande, es un equipo grande. Es un equipo que ha pasado por situaciones complejas, hoy ha encontrado una mejor línea: no solamente en la parte de la dirección técnica, sino en entender cuál era el problema y corregirlo en cancha”, finalizó.

