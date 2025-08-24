Hernán Cristante "menosprecia" a Keylor Navas: "Pumas no está basado en él"

Este domingo, después de un largo tiempo sin estar en los banquillos, Hernán Cristante vuelve a dirigir en la Liga MX gracias a Puebla, mismo que debutará con su nuevo entrenador frente a los Pumas de Keylor Navas.
Pensando en su rival en turno, Cristante habló sobre los Pumas y sobre el arquero costarricense, asegurando que la institución auriazul es más grande que un solo jugador, asegurando que Navas vino a renovar el ánimo del cuadro de Efraín Juárez.
“Mi admiración a él, es uno de esos arqueros que ha seguido en su carrera, que le tiene admiración por lo que hace, la simpleza que tiene para resolver situaciones complejas: esa es la parte admirable... pero Pumas no está basado solamente en Keylor. Viene a renovar un poquito el ánimo, a darle un poquito más de seguridad a este equipo”, aseguró Cristante.
Asimismo, Cristante habló sobre la grandeza del cuadro auriazul, asegurando que, a pesar de pasar por situaciones complejas, Pumas no deja de ser un equipo grande.
“No creo que sea un mal llamado grande, es un equipo grande. Es un equipo que ha pasado por situaciones complejas, hoy ha encontrado una mejor línea: no solamente en la parte de la dirección técnica, sino en entender cuál era el problema y corregirlo en cancha”, finalizó.
