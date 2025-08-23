Hernán Cristante da sus primeras impresiones como técnico del Puebla

El Club Puebla oficializó la llegada de Hernán Cristante como su nuevo director técnico después de la salida de Pablo Guede. El entrenador argentino tomó las riendas de La Franja y ya dio sus primeras declaraciones como estratega del equipo camotero.

Cristante resaltó el vínculo cercano que mantiene con Rafael García, actual director deportivo del Puebla, lo que facilitó su arribo al banquillo de la Angelópolis.

"Me habla Rafael, pero aquí ya me conocían. Rafa me dijo que tenía la obligación de entrevistar gente, que siempre le ha gustado mi perfil. Nos conocemos mucho y somos amigos", comentó Cristante en entrevista con FOX.

Cristante | IMAGO7|

Una relación de confianza con la directiva

El exentrenador de Toluca y Juárez explicó que la propuesta llegó de la mano de Rafael García, quien confió en su experiencia y estilo de trabajo.

"Me explicó la situación y las circunstancias del equipo. Me pidió algunas referencias de cómo veía el trabajo, creo que hay buenas cosas en el club", añadió Cristante.

Con estas palabras, el argentino dejó en claro que encontró un proyecto atractivo y que su relación de confianza con la directiva será clave en el proceso que inicia con el equipo poblano.

Cristante | IMAGO7|

El reto de levantar a La Franja

Tras la salida de Pablo Guede, el Puebla busca estabilidad en el banquillo y mejores resultados en la Liga MX. Cristante, con amplia trayectoria en el futbol mexicano, tendrá la misión de recuperar la identidad de La Franja y pelear por no quedar entre los últimos lugares.

