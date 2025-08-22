¡Oficial! Hernán Cristante es nuevo entrenador del Puebla

Tras la salida de Pablo Guede, Puebla anunció por medio de un comunicado a Hernán Cristante como su nuevo entrenador. El estratega argentino llega a la Angelópolis tras un periodo de inactividad de más de dos años; el último equipo al que dirigió fue Bravos de Juárez, del 2022 al 2023.

"El Club Puebla informa que Hernán Cristante asumirá a partir de esta fecha la Dirección Técnica de nuestro primer equipo varonil. Como jugador, Hernán fue multicampeón con el Club Deportivo Toluca con el que consiguió cinco títulos de liga, consolidándose como uno de los mejores futbolistas extranjeros que han llegado a nuestro país", comentó el conjunto de La Franja.

|

De igual forma, el conjunto poblano agregó los equipos a los que el exportero dirigió en su pasó por el balompié mexicano. "Como entrenador, Cristante comenzó su carrera desde hace más de nueve años en Coras de Tepic (Ascenso MX) para posteriormente dirigir al Toluca en dos distintas etapas. La presencia constante en fases finales fue el común denominador durante sus distintas gestiones con el conjunto Mexiquense, en que conquistó el subcampeonato del Torneo Clausura 2018".

Actualmente, La Franja se encuentra en el penúltimo lugar general con tres puntos de 15 posibles. Sin embargo, en Leagues Cup la historia no fue del todo amarga para el club Camotero, pues con un plantel limitado logró llegar a Cuartos de Final y quedó eliminado en una fatídica tanda de penales.

El comunicado completo | @ClubPueblaMX|

Nuevo cuerpo técnico

Tras el pequeño interinato de Martín Bravo, el cuerpo técnico del Puebla cambió por completo con la llegada de Cristante. En el mismo comunicado se puede leer a los nuevos integrantes en el banquillo, que serán Joaquín Velázquez y Marco Antonio Capetillo, exjugadores del club.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿LOS MEJORES ARQUEROS DE CONCACAF? CAMPOS Y NAVAS SE REÚNEN EN INSTALACIONES DE PUMAS