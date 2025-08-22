Mexicano deja Europa y reforzará al Querétaro

Querétaro ha tenido un arranque de torneo bastante pobre, obteniendo solo un punto de 15 posibles. Los de Benjamín Mora han intentado a toda costa competir en el Apertura 2025, sin embargo, debido a su corto plantel no ha podido despegar, aunque la nueva dirigencia ha respondido con varios fichajes que el técnico mexicano espera tener a su mando lo antes posible.

Pero lo refuerzos parecen no parar para los queretanos y lograron cerrar la llegada de Víctor 'Chespi' López, procedente del Dundee FC de Escocia.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el canterano de Rayados de Monterrey llegará a los Gallos Blancos en calidad de préstamo tras su paso por el Viejo Continente.

Pocos minutos en Escocia

El canterano de la Pandilla tuvo pocas participaciones en los seis meses que estuvo en el equipo de la Scottish Premier League. En todo ese tiempo, solo pudo disputar un total de dos partidos y ninguno como titular.

'Chespi' jugó un total de 32 minutos, aunque ninguno de liga. Rayados prestó al jugador por un total de 300 mil euros, y aunque su futuro es prometedor al ser un carrilero con mucho ataque, su juventud e inexperiencia le jugaron en contra.

Querétaro es un viejo conocido

No es la primera vez que el juvenil mexicano portará los colores de los Gallos Blancos, pues hace un tiempo también fue cedido al club queretano. En su primera aventura por el conjunto del Bajío, 'Chespi' jugó tanto con el cuadro juvenil como en el primer equipo, en el que logró anotar un gol.

