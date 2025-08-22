Continúan las malas noticias para el equipo más mexiano del país, pues dos de sus mejores jugadores se quedaron fuera de la convocatoria para enfrentar su duelo de la Jornada 6 de la Liga MX, ante los Xolos de Tijuana.

Sin delantero titular

La principal figura que se quedó fuera del compromiso fue el delantero, Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien es baja debido a un problema muscular. Por otro lado, el jugador que se unió a él fue Alan Pulido, quien según parte médica del club, tiene una molestia muscular y un problema de rodilla, según fuentes de TUDN.

Acompañando a los principales arietes del Guadalajara, está José Castillo, quien también presentó molestias en los entrenamientos. Ante las bajas, los dos futbolistas que tomarán el lugar de Pulido y Castillo serán: Teun Wilke y 'Tiba' Sepulveda.

Urgidos de puntos

Las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan a Tijuana en busca de recuperar el camino d ela victoria, puesto que en las últimas jornadas no han logrado capitalizar el gol y la superioridad en el campo.

De cara a lo que será un mes complicado en temas de partidos para los rojiblancos, los dirigidos por Domenec Torrent, tendrán que ir a matar o morir al nada fácil estadio Caliente que defienden los Xolos.

