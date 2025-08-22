Chivas viaja sin dos de sus figuras para duelo contra Xolos

Aldo Martínez
| 2025-08-22
| 22 Ago, 2025

Continúan las malas noticias para el equipo más mexiano del país, pues dos de sus mejores jugadores se quedaron fuera de la convocatoria para enfrentar su duelo de la Jornada 6 de la Liga MX, ante los Xolos de Tijuana.

Duelo de Chivas vs Juárez | IMAGO7

Sin delantero titular

La principal figura que se quedó fuera del compromiso fue el delantero, Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien es baja debido a un problema muscular. Por otro lado, el jugador que se unió a él fue Alan Pulido, quien según parte médica del club, tiene una molestia muscular y un problema de rodilla, según fuentes de TUDN.

Acompañando a los principales arietes del Guadalajara, está José Castillo, quien también presentó molestias en los entrenamientos. Ante las bajas, los dos futbolistas que tomarán el lugar de Pulido y Castillo serán: Teun Wilke y 'Tiba' Sepulveda.

Alan Pulido en Chivas | IMAGO7

Urgidos de puntos

Las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan a Tijuana en busca de recuperar el camino d ela victoria, puesto que en las últimas jornadas no han logrado capitalizar el gol y la superioridad en el campo.

De cara a lo que será un mes complicado en temas de partidos para los rojiblancos, los dirigidos por Domenec Torrent, tendrán que ir a matar o morir al nada fácil estadio Caliente que defienden los Xolos.

Chivas en Liga MX | IMAGO7

