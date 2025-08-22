Tijuana vs Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 6 del Apertura 2025?

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX comienza este viernes y uno de los partidos más destacados es el compromiso entre Xolos de Tijuana y Chivas. El equipo de Gabriel Milito atraviesa una "crisis" de resultados, por lo que tienen la urgencia de sumar ante los fronterizos.

El juego está programado para jugarse en el Estadio Caliente, este viernes 22 de agosto de 2025 a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). El partido podrá seguirse por medio de la señal de Tubi.

Tijuana recibe a Chivas | IMAGO 7

Así llegan Tijuana y Chivas a la Jornada 6

Los fronterizos llegan a este compromiso tras quitarle el invicto a Pachuca como visitante en el Estadio Hidalgo. Los dirigidos por Sebastian Abreu se impusieron 0-2 con goles de Gilberto Mora y Kevin Castañeda. Con eso, Tijuana sumó su tercer partido sin derrota en el Apertura 2025 y marcha en el séptimo puesto de la tabla.

En cuanto al Rebaño, en la Jornada 5 cayó de forma inesperada en casa ante FC Juárez; fue su segunda derrota consecutiva, por lo que el equipo de Gabriel Milito suma solo tres puntos de 12 disputados. Esta situación tiene a los rojiblancos en el fondo de la tabla, apenas por delante de Puebla y Gallos Blancos de Querétaro.

Chivas atraviesa una mala racha | IMAGO 7

Balance parejo entre Xolos y el Rebaño

En 30 compromisos, Tijuana tiene 12 triunfos, por 11 victorias de Chivas, además de siete empates. Aunque los tapatíos se impusieron 2-1 en su más reciente enfrentamiento, en el pasado Clausura 2025, en la frontera el Rebaño no tiene un buen balance.

En diez partidos celebrados en el Estadio Caliente, Chivas tiene cinco derrotas, tres empates y solo dos victorias. En su última visita, en el Apertura 2024, perdieron 4-2; Domingo Blanco, Raúl Zúñiga con un doblete, y Christian Rivera marcaron por Xolos; mientras que Cade Cowell y Armando 'Hormiga' González hicieron los de Chivas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gonzalo Piovi se queda en La Máquina y ya se enfoca en Toluca

Chivas no tiene buen historial de visita a Xolos | IMAGO 7