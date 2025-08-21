LIGA MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Santos? EN VIVO

Arranca el fin de semana futbolero y los equipos del norte del país darán el primer espectáculo
Aldo Martínez
| 2025-08-21
| 21 Ago, 2025

Regresan las acciones en la Liga MX con la Jornada 6, dando inicio el próximo viernes 21 de agosto, siendo los dos equipos fronterizos los encargados de inaugurar este fin de semana que promete grandes encuentros.

Duelo de la Jornada 4 del Clausura 2025 | IMAGO7

Los Bravos de Ciudad Juárez llegan a este encuentro con la necesidad de sumar puntos en casa y escalar en la parte baja de la tabla. Por su parte, el equipo de Santos se reivindica semana a semana y quiere seguir el ritmo.

Desde el Olímpico Benito Juárez, Bravos recibe a Santos luego de derrotar a Chivas en el Akron, mientras que los Laguneros llegan con una agónica caída en Ciudad Universitaria contra Cruz Azul.

Duelo Juárez vs Santos | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Santos en vivo?

  • FECHA: Viernes 22 de agosto.
  • LUGAR: Olímpico Benito Juárez, Cd Juárez, México.
  • HORA: 19:00 (Centro de México).
  • TRANSMISIÓN: AZTECA 7.
Juárez vs Santos | IMAGO7

