¿Los mejores arqueros de Concacaf? Campos y Navas se reúnen en instalaciones de Pumas

Keylor Navas causó un gran revuelo desde su llegada a Pumas, hace apenas unas semanas. El cancerbero tico se volvió uno de los favoritos de la afición auriazul, la cual recordó con añoranza a una de sus más grandes glorias en la portería: Jorge Campos.

Ahora, por medio de sus redes sociales, el club Universidad Nacional compartió una serie de fotografías de una visita que hizo el 'Brody' a Cantera, acompañado del excelso jugador tico. Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo del equipo, y Efraín Juárez, también estuvieron en la reunión de las dos grandes instituciones de la portería; quienes para muchos son los mejores de la historia de Concacaf.

La publicación del equipo del Pedregal se inundó de fanáticos tanto del equipo auriazul, como del extraordinario guardameta mexicano. Campos dejó toda una escuela en el equipo de la máxima casa de estudios, en el que no solo logró desempeñarse como arquero, sino también como delantero.

Campos en Cantera | @PumasMX|

Mitos vivientes

Ambos cancerberos son de las más grandes -o las más- glorias de sus países, todo gracias los recuerdos que brindaron en situaciones críticas. Campos logró ganar una Copa Confederaciones en 1999, jugó dos Mundiales y participó en varios torneos con grandes actuaciones mexicanas, como la Copa América de 1993, en la que la Selección Mexicana obtuvo el segundo lugar.

Mientras que Keylor tuvo grandes actuaciones en el Mundial de Brasil 2014, lo que valió su fichaje en el Real Madrid. Ya con los merengues, Navas se volvió un hito bajo los tres palos del Santiago Bernabéu y demás recintos ibéricos; tanto que se catapultó como uno de los mejores arqueros de toda la historia blanca.

Campos en Cantera | @PumasMX|

