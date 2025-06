La gloria más grande de la portería mexicana fue Jorge Campos. El oriundo de Acapulco, no solo cambió la forma de jugar bajo los tres palos, sino que también fuera de ellos. 'El Brody' es uno de los jugadores más icónicos en la historia de nuestro país, tanto por su excéntrica forma de jugar o sus uniformes extravagantes.

Bajo su gran contexto histórico, Campos es una voz autorizada cuando se trata del arco de la Selección Mexicana. En entrevista con Caliente TV, el arquero que surgió en la Cantera de Pumas, criticó al conjunto Tricolor -y a los clubes mexicanos- por no saber formar porteros de alto calibre.

"En México, en fuerzas básicas, somos malísimos para formar porteros. Y me da pena, y también me molesta, cada vez que veo a los porteros. No saben salir, no se saben perfilar; tú ves el partido y puedes ver como no sabe salir y se perfila mal. A mí nadie me ganaba por arriba, siempre salía exacto. Pablo Larios me lo enseñó", declaró molesto Campos.

La leyenda del arco mexicano, también añadió que él tenía hambre de sobresalir. Jorge Campos le pidió consejos a todos los grandes porteros de la época, por lo que pudo mejorar y perfeccionar su juego, desde salir con anticipación, hasta su excelso juego con los pies.

Sin rumbo fijo

Una posición tan complicada como es la portería, se encuentra sin un rumbo fijo rumbo a la Copa Oro y la Copa del Mundo. Varios reportes indican que Luis Ángel Malagón no es del gusto de Javier Aguirre; Guillermo Ochoa se encuentra actualmente sin equipo; y 'Tala' Rangel no convence al aficionado.

Tanto 'El Vasco', como Rafael Márquez, tienen poco menos de un año para encontrar una solución a todas las falencias que encontró Jorge Campos. El Tricolor debutará el sábado en la Copa Oro, aún sin portero sin conocer al arquero titular.

