Santiago Giménez revela la incertidumbre que vivió por palabras del Tata antes de Qatar 2022

El fracaso de México en Fase de Grupos durante el Mundial de Qatar 2022 dejó cicatrices no solo en los aficionados, sino también en los propios futbolistas, incluidos aquellos que ni siquiera pisaron el césped en tierras mundialistas.

Uno de ellos fue Santiago Giménez, quien habló abiertamente sobre la incertidumbre que vivió en el proceso que gestionó Gerardo 'Tata' Martino

En el documental Anfitriones de un Sueño, producido por Claro Sports, el atacante del Milan reveló los momentos de duda que experimentó en los días previos al anuncio de la lista final. “Estaba todos los días con la incertidumbre de ‘¿iré o no iré?’”, confesó Giménez.

Una entrevista que cambió el panorama

En medio de la espera, una declaración de Martino comenzó a inclinar la balanza en su contra. El técnico fue contundente al opinar sobre el rol de Giménez en su club, a pesar de que era goleador de la Europa League en ese momento.

“Santi es el goleador de la Europa League, pero tiene muy pocos minutos, juega muy de vez en cuando”, afirmó el entrenador.

Esa frase impactó directamente al joven delantero, quien aún no perdía la esperanza de ser considerado.

“Esa declaración fue medio dura porque aún no había salido la lista y yo aún no sabía si iba al Mundial o no… ya después vi la entrevista y me bajó un poco el porcentaje de saber que sí iré”.

La historia ya es conocida: Giménez no fue incluido en la convocatoria final, decisión que desató múltiples críticas, sobre todo por la presencia de Raúl Jiménez, quien no llegaba en plenitud tras una larga inactividad por lesión.

