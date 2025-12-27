¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina y ahorrar dinero?

Tener un auto implica gastar en gasolina, y con los precios actuales cada litro cuenta. Por eso la CAMe compartió recomendaciones sobre cuándo es mejor surtir combustible para aprovecharlo de manera más eficiente y, en la práctica, ahorrar dinero cada vez que llenas el tanque.

Planificar la carga de combustible según la hora del día ayuda a ahorrar dinero. / iStock

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

De acuerdo con la CAMe, el mejor momento del día para cargar gasolina es antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas.

La explicación es sencilla: cuando hace menos calor, el combustible se evapora menos al momento de llenar el tanque, lo que puede ayudar a que realmente recibas más gasolina por tu dinero.

Por el contrario, en las horas de mayor calor (por ejemplo, durante la tarde entre las 11:00 y las 17:00 horas), la gasolina puede perder un poco más de volumen al entrar en contacto con el aire cuando haces la carga.

Llenar el tanque temprano en la mañana puede reducir la pérdida de gasolina por evaporación. / iStock

¿Por qué importa la temperatura?

La gasolina es un líquido volátil que tiende a evaporarse con mayor facilidad cuando la temperatura es alta. Aunque el impacto en la cantidad no es enorme, cargar en las horas más frescas del día ayuda a aprovechar mejor cada litro y evitar algunas pérdidas por evaporación.

Surtir combustible por la noche, cuando hace menos calor, también puede optimizar tu gasto. / iStock

Consejos extra para ahorrar en gasolina

Además del horario para cargar, hay otras prácticas que pueden ayudarte a sacar más provecho al combustible:

Planifica tus viajes: evitar consumos innecesarios y premium por pánico a quedarte sin gasolina.

Evita dejar que el tanque baje demasiado: cargar antes de estar casi vacío puede darte margen para elegir mejor dónde surtir.

Mantén tu auto en buen estado: un motor ajustado y presión correcta en llantas pueden mejorar el rendimiento general

La CAMe recomienda evitar las horas de mayor temperatura para cargar gasolina. / iStock