Cuidado al buscar casa en redes sociales: SSPC advierte sobre estafas en anuncios de renta

Buscar casa o departamento en renta a través de redes sociales es una práctica común, pero también puede convertirse en un riesgo si se cae en anuncios fraudulentos. Por ello, la SSPC, a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones para que las personas no sean víctimas de estafas cuando consultan ofertas de inmuebles en plataformas digitales.

Autoridades piden a la población extremar precauciones antes de rentar en línea. / iStock

¿Cómo operan estos fraudes?

Los fraudes comienzan con anuncios de inmuebles atractivos en redes sociales, a menudo con precios muy bajos o descripciones tentadoras, diseñados para captar la atención de quienes buscan rentar un lugar.

Una vez que una persona muestra interés, el contacto suele trasladarse a mensajería instantánea, donde los estafadores pueden:

Enviar identificaciones falsas o datos de contacto apócrifos.

o datos de contacto apócrifos. Presentar contratos fraudulentos que parecen legítimos.

que parecen legítimos. Solicitar pagos adelantados o depósitos para “asegurar” la renta, incluso equivalentes a varios meses de pago.

para “asegurar” la renta, incluso equivalentes a varios meses de pago. Desaparecer después de recibir el dinero, eliminando el anuncio y dejando sin respuesta al interesado.

Publicaciones con precios muy bajos suelen ser el principal gancho para engañar a las víctimas. / iStock

Recomendaciones de la SSPC para evitar fraudes

Para protegerse de este tipo de engaños, la dependencia recomendó:

Verificar la identidad del arrendador y solicitar una identificación oficial, revisando que coincida con los documentos del inmueble.

y solicitar una identificación oficial, revisando que coincida con los documentos del inmueble. Comprobar que la propiedad esté registrada a nombre del anunciante en el Registro Público de la Propiedad .

a nombre del anunciante en el . Realizar una visita presencial al inmueble antes de cualquier pago. Si no es posible, solicitar una videollamada en tiempo real donde se muestre tanto el interior como el exterior.

al inmueble antes de cualquier pago. Si no es posible, solicitar una donde se muestre tanto el interior como el exterior. Desconfiar de precios sospechosamente bajos que difieran del promedio del mercado.

que difieran del promedio del mercado. Evitar pagos adelantados sin un contrato de arrendamiento con condiciones claras.

sin un contrato de arrendamiento con condiciones claras. Utilizar medios de comunicación seguros y evitar cerrar acuerdos únicamente por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

y evitar cerrar acuerdos únicamente por redes sociales o aplicaciones de mensajería. Proteger datos personales , evitando compartir información sensible o financiera sin confirmar la legitimidad del arrendador y la propiedad.

, evitando compartir información sensible o financiera sin confirmar la legitimidad del arrendador y la propiedad. Usar métodos de pago rastreables , como transferencias bancarias a cuentas que coincidan con el nombre del arrendador.

, como transferencias bancarias a cuentas que coincidan con el nombre del arrendador. Solicitar datos de contacto verificables, como teléfonos fijos, direcciones de oficina o referencias comprobables.

Las redes sociales son hoy uno de los principales espacios donde operan estos fraudes. / iStock

¿Dónde denunciar o pedir orientación?

La SSPC también recordó que si alguien necesita orientación o desea presentar una denuncia por fraude, puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética de su entidad. El número correspondiente se puede consultar en la Ciberguía disponible en el sitio oficial de la SSPC.

Autoridades invitan a reportar perfiles sospechosos para evitar más engaños. / iStock



Con el crecimiento del uso de redes sociales para buscar vivienda, la recomendación de las autoridades es revisar cuidadosamente cada oferta y no avanzar con pagos sin comprobar la veracidad del arrendador y la propiedad, para protegerse de fraudes que pueden significar pérdidas económicas y afectaciones personales.