CFE anuncia mega apagón antes de Año Nuevo: estas colonias se quedarán sin luz el 30 de diciembre

Usuarios del servicio eléctrico en Guerrero deberán prepararse para un corte de luz de varias horas el próximo 30 de diciembre, informó la CFE. El apagón tiene carácter programado y temporal, con trabajos de mantenimiento que buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro en la zona afectada.

La suspensión temporal del suministro busca mejorar la calidad del servicio a largo plazo. / iStock

¿Cuándo y por qué será el corte?

La CFE detalló que el mega apagón se llevará a cabo el martes 30 de diciembre de 2025, de 10:00 a 15:00 horas, con una duración aproximada de 5 horas.

La suspensión del servicio se debe a trabajos de reubicación de postes de concreto en línea desenergizada, lo cual forma parte de labores de mantenimiento preventivo para fortalecer el sistema eléctrico en la región.

Los trabajos incluyen la reubicación de postes y mantenimiento de líneas eléctricas. / iStock

Colonias afectadas

Estas son algunas de las zonas que se quedarán sin luz durante ese lapso en el municipio de Tlacoachistlahuaca (Guerrero):

Coyulito

La Providencia

Huehuetónoc

Papaloapan

Tlacoachis

Llano de Tepehuaje

Metlatónoc

El Carmen

Yoloxóchitl (Tlacoachis)

La Soledad Xochis

Xacundutia

Tierra Blanca

Rancho Cuananchinicha

Vecinos deberán planear sus actividades sin electricidad durante el horario del corte. / iStock

¿Qué recomienda la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad pidió a los vecinos de estas colonias tomar previsiones, especialmente si planean conservar alimentos en refrigeradores o requieren electricidad para actividades del día.

Al tratarse de un corte planeado, es importante guardar dispositivos cargados, planear el uso de electrodomésticos y considerar alternativas temporales de energía si se requiere.

Autoridades recomiendan tomar precauciones antes del apagón de Año Nuevo. / iStock

CFE