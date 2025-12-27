CFE anuncia mega apagón antes de Año Nuevo: estas colonias se quedarán sin luz el 30 de diciembre

El corte de energía será de hasta cinco horas y ocurrirá a solo un día de despedir el 2025

La CFE programó un mega apagón de 5 horas el 30 de diciembre. | iStock
Laura Reyes Medrano
27 de Diciembre de 2025

Usuarios del servicio eléctrico en Guerrero deberán prepararse para un corte de luz de varias horas el próximo 30 de diciembre, informó la CFE. El apagón tiene carácter programado y temporal, con trabajos de mantenimiento que buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro en la zona afectada. 

¿Cuándo y por qué será el corte?

La CFE detalló que el mega apagón se llevará a cabo el martes 30 de diciembre de 2025, de 10:00 a 15:00 horas, con una duración aproximada de 5 horas.

La suspensión del servicio se debe a trabajos de reubicación de postes de concreto en línea desenergizada, lo cual forma parte de labores de mantenimiento preventivo para fortalecer el sistema eléctrico en la región. 

Colonias afectadas

Estas son algunas de las zonas que se quedarán sin luz durante ese lapso en el municipio de Tlacoachistlahuaca (Guerrero):

  • Coyulito

  • La Providencia

  • Huehuetónoc

  • Papaloapan

  • Tlacoachis

  • Llano de Tepehuaje

  • Metlatónoc

  • El Carmen

  • Yoloxóchitl (Tlacoachis)

  • La Soledad Xochis

  • Xacundutia

  • Tierra Blanca

  • Rancho Cuananchinicha 

¿Qué recomienda la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad pidió a los vecinos de estas colonias tomar previsiones, especialmente si planean conservar alimentos en refrigeradores o requieren electricidad para actividades del día. 

Al tratarse de un corte planeado, es importante guardar dispositivos cargados, planear el uso de electrodomésticos y considerar alternativas temporales de energía si se requiere.

