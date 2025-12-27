El infame tercer down y 93: la jugada más extraña en la historia reciente del futbol americano universitario

El 9 de septiembre de 2017, el partido entre Louisiana Tech y Mississippi State quedó marcado para siempre por una de las jugadas más insólitas del futbol americano universitario. Aunque el marcador final fue una contundente victoria de Mississippi State por 57-21, el encuentro es recordado principalmente por una acción que terminó en una pérdida de 87 yardas, la peor registrada en la FBS en la era moderna.

A comienzos del último cuarto, Louisiana Tech buscaba acercarse en el marcador tras recortar una desventaja considerable. El equipo se encontraba en segunda oportunidad y gol desde la yarda 6, una posición ideal para anotar. Sin embargo, un centro alto pasó por encima del mariscal de campo J’Mar Smith, desatando una secuencia caótica que cambió por completo el rumbo de la ofensiva.

El balón suelto recorrió el campo sin que ningún jugador pudiera asegurarlo. El propio quarterback intentó caer sobre él, seguido por dos defensivos de Mississippi State, pero ninguno tuvo éxito. En el intento por recuperarlo, uno de los jugadores incluso pateó accidentalmente el balón hacia atrás, enviándolo hasta la yarda 7 de Louisiana Tech, donde finalmente fue controlado por el receptor Cee Jay Powell.

3RD AND 93 IS ABSOLUTELY CRAZY.



😭😭😭 pic.twitter.com/t764QXyxvU — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) December 27, 2025

¿Cómo una jugada en la yarda 6 terminó en un tercer down y 93?

En cuestión de segundos, Louisiana Tech pasó de estar a seis yardas de la zona de anotación a enfrentar un tercer down y gol con 93 yardas por recorrer, una distancia prácticamente imposible de convertir. La ofensiva no logró avanzar y terminó despejando el balón dos jugadas después, desperdiciando una oportunidad clave para acercarse en el marcador.

Esta jugada no solo rompió récords negativos, sino que también superó marcas previas relacionadas con la mayor distancia necesaria para conseguir un primer down en la FBS desde al menos 2004. El error técnico y la falta de control del balón quedaron registrados como un ejemplo extremo de cómo una sola acción puede cambiar por completo un drive ofensivo.

Jugadores universitarios | @LATechFB

Un partido lleno de momentos inusuales

El encuentro no estuvo marcado únicamente por esa jugada. También incluyó tres puntos extra bloqueados y un despeje bloqueado, lo que reforzó la percepción de que fue un partido atípico incluso para los estándares del fútbol americano universitario. Mississippi State supo capitalizar cada error y mantener el control del juego de principio a fin.

Tras el partido, el entrenador de Louisiana Tech reconoció que los errores cometidos hicieron prácticamente imposible competir ante un rival de la Conferencia SEC, mientras que del lado de Mississippi State se describió el juego como uno "extraño" por la cantidad de situaciones inusuales.

Jugadores universitarios | @LATechFB

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.