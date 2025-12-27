¿Cuándo y dónde ver a Steelers vs Browns de la Semana 17 de NFL?

La Semana 17 de la temporada 2025 de la NFL trae un duelo clave en la AFC Norte cuando los Pittsburgh Steelers visiten a los Cleveland Browns. El enfrentamiento no solo registra una vieja rivalidad divisional, sino que además podría definir en gran parte el rumbo de ambos equipos en la carrera por los playoffs.

Los Steelers llegan a este choque con un récord de 9-6, manteniéndose en la lucha por el título de su división y con claras aspiraciones de asegurar su pase a la postemporada. Una victoria en Cleveland les garantizaría no solo un lugar en los playoffs, sino también la posibilidad de coronarse como líderes de la AFC Norte, dependiendo de otros resultados.

Del otro lado, los Browns han tenido una temporada complicada y ocupan una posición distante en la tabla con un récord de 3-12, sin opciones reales de clasificar a la postemporada. A pesar de esto, el equipo de Cleveland buscará cerrar la campaña con una victoria sobre su histórico rival y demostrar que puede competir incluso en circunstancias adversas.

Los dirigidos por Mike Tomlin, ha encontrado ritmo en momentos cruciales del calendario, mostrando un rendimiento sólido en defensa y una ofensiva capaz de responder en situaciones apretadas. Su ataque ha tenido altibajos, especialmente en el juego terrestre, pero cuando ha logrado imponer su ritmo ha logrado victorias importantes en diciembre.

Las claves del juego

Una de las claves para los Steelers será neutralizar la presión defensiva de los Browns, especialmente del pasador rival y de su línea defensiva, que puede generar jugadas explosivas incluso cuando el ataque adversario luce más completo. La disciplina y la ejecución en momentos críticos serán determinantes para Pittsburgh si quiere controlar el partido desde el inicio.

Para Cleveland, el partido representa mucho más que un simple cierre de temporada. Los Browns han tenido una defensa fuerte por momentos y buscarán aprovechar cualquier oportunidad para lastimar a los Steelers, particularmente con jugadas grandes o capturas de balón que puedan cambiar el impulso del juego.

Las estadísticas también favorecen a Pittsburgh, que ha dominado históricamente la serie divisional y llega con mejor balance general. Sin embargo, jugar en Cleveland siempre ha sido un reto tradicional para los Steelers, lo que añade un ingrediente extra de intensidad y rivalidad en este duelo divisional.

¿A qué hora ver?

El juego está programado para este 28 de diciembre, día de la Sagrada Familia, en Huntington Bank Field, la atención estará puesta no solo en el resultado final, sino en cómo los Steelers pueden dar un paso decisivo hacia los playoffs, todo esto lo podrás saber a partir del mediodía a través de Canal 5, ViX Premium y DAZN.

Fecha: 28 de diciembre

Hora: 12:00

Estadio: Huntington Bank Field

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y DAZN

