Frente Frío 25 llegará a México en fin de año; estas son las zonas y estados que serán afectados

El Frente Frío número 25 se acercará al país en los últimos días de diciembre y provocará bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos justo antes de Año Nuevo

El Frente Frío 25 provocará descenso de temperaturas, heladas, lluvias y rachas fuertes de viento en diversas regiones de México. | RS
Laura Reyes Medrano
27 de Diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que el Frente Frío número 25, acompañado por una fuerte masa de aire ártico, se aproxima al país desde el norte y noreste, lo que provocará un descenso marcado de las temperaturas, además de vientos intensos, lluvias y posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte.

¿Qué efectos traerá el Frente Frío 25 al clima en México?

El SMN detalla que el sistema frontal 25 se aproximará e ingresará por la frontera norte y noreste del país entre el 28 y 29 de diciembre lo que provocará:

Descenso de temperaturas y nieve en el norte

  • Se prevé marcado descenso de las temperaturas, especialmente en el norte y noreste del territorio.

  • También existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua

Lluvias y chubascos generalizados

  • Un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste mexicano favorecerán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluyendo la Península de Yucatán. 

  • Asimismo, otro canal de baja presión sobre occidente y centro del país, junto con humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas, abarcando también el Valle de México. 

Evento de “Norte” y lluvias puntuales intensas

  • El SMN vigila que el frente frío 25 recorra el litoral del Golfo de México el lunes próximo, donde se podrían registrar lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Puebla y Tamaulipas, así como un evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente para el cuidado de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales, ya que las condiciones del Frente Frío 25 podrían modificarse conforme avance sobre el territorio nacional.

