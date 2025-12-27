NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver Chicago Bears vs San Francisco 49ers?

La penúltima semana de temporada regular de la NFL tendrá uno de los partidos más esperados para todos los aficionados. Los San Francisco 49ers (11-4) recibirán a los Chicago Bears (11-4) en un duelo que marcará el rumbo de dos divisiones y de la misma Conferencia Nacional.

Los de California y los de la Ciudad del Viento buscarán ser el mejor sembrado dentro de la Conferencia Nacional, pero para lograrlo deberán ganar sus dos últimos encuentros. San Francisco depende de sí mismo para obtener dicha siembra, pues solamente necesita ganar sus dos partidos restantes. No más.

San Francisco 49ers | AP

Por su parte, los Osos dependen de otros resultados, pero que no son para nada imposibles. Chicago necesita una derrota por parte de los San Francisco 49ers y una más por parte de los Seattle Seahawks; además de ganar sus dos últimos partidos.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los San Francisco 49ers llegan al encuentro del Sunday Night Football con una racha de cinco partidos con victoria de manera consecutiva, además de tener a jugadores en su mejor momento. Brock Purdy tuvo un duelo importante ante los Indiana Colts, en el que lanzó cinco pases de anotación, la mayor cantidad desde Steve Young en 1995.

Sigue la NFL en DAZN

Por su parte, los Bears consiguieron una agónica victoria en la última semana ante los Green Bay Packers, para después tomar las riendas del Norte de la NFC. Con dos partidos en juego, Caleb Williams buscará demostrar porque fue elegido como el pick número uno del pasado Draft.

¿Cuándo y dónde ver Chicago Bears vs San Francisco 49ers?

Fecha: Domingo 28 de diciembre del 2025

Horario: 19:20 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Levi' s Stadium, Santa Clara, California

Transmisión: ESPN y DAZN

Chicago Bears | AP

