Philadelphia Eagles vs Buffalo Bills: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Semana 17 de la NFL?

Este domingo 28 de diciembre, el Highmark Stadium será el escenario de uno de los choques más esperados de la Semana 17: los Philadelphia Eagles visitan a los Buffalo Bills.

Este enfrentamiento interconferencial no solo pone frente a frente a dos de las plantillas más completas de la NFL, sino que define gran parte de la siembra para la postemporada en ambas conferencias.

Eagles celebran un touchdown | AP

Los Bills (11-4) llegan encendidos tras ganar sus últimos cuatro compromisos, incluyendo una victoria cerrada sobre Cleveland (23-20) en la semana anterior. El equipo de Sean McDermott presume la mejor ofensiva terrestre de la NFL, promediando 158.9 yardas por juego, liderada por un espectacular James Cook, quien encabeza la liga con 1,532 yardas totales por tierra y 12 juegos de más de 100 yardas.

Los Eagles (10-5), ya coronados campeones de la NFC Este tras vencer a Washington (29-18), viajan a Nueva York con la misión de mejorar su posición en la siembra nacional. La clave para Philadelphia será su defensa número 3 en puntos permitidos (19.3), la cual tendrá la difícil tarea de contener a Josh Allen en un ambiente que promete nieve y vientos fuertes.

El duelo terrestre será el protagonista. Mientras Buffalo tiene el ataque número uno, su defensa contra la carrera es la número 29 de la liga. Esto abre una oportunidad de oro para Saquon Barkley, quien ha recuperado su mejor forma con dos juegos de más de 120 yardas en sus últimas tres salidas.

Josh Allen, QB de Bills | AP

¿Cuándo y dónde ver Eagles vs Bills?

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Horario: 15:25 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: DAZN, Prime Video, Vix Premium, Fox Sports, Canal 5