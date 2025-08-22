Tuca Ferretti hace polémica revelación: ‘Hubo partidos arregladitos’

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, ex entrenador profesional y ahora analista de ESPN, estuvo con su compañero, Álvaro Morales, en el programa, ‘Entre Barbas y Bigotes’, en el cual hablaron sobre los momentos más importantes durante su carrera de jugador y entrenador. Ahí, el Tuca soltó una tremenda confesión.

Ricardo 'Tuca' Ferretti | IMAGO7

Se pusieron de acuerdo para perjudicar al Atlas

De acuerdo con Ferretti, durante su época como jugador de los Rojinegros del Atlas, hubo un momento donde se le perjudicó al equipo, específicamente cuando el club descendió, esto como parte de un ‘plan’ de otros clubes para poder sacar ventaja de la posición de los de Jalisco y así ellos librar la pérdida de la categoría.

“¿Te puedo decir una cosa? Hubo partidos también medio arreglados para que el Atlas entrará (al partido por el descenso) a enfrentar a Unión de Curtidores. Hubo un partido entre dos equipos; uno era muy superior y el otro estaba a punto de descender y arreglaron un empatecito para que Atlas entrará a disputar con el Curtidores, porque si este equipo grande hubiera ganado, el que nadaba mal iba ser el que disputara con Curtidores, perjudicaron al Atlas”, declaró.

Tuca Ferretti con Atlas en la decada d elos 70´S | @AtlasFC

Tras estas declaraciones, Álvaro Morales, no pudo contener la curiosidad y preguntó al Tuca sobre los protagonistas de este suceso, sin embargo, el brasileño no quiso revelar los nombres de los equipos.

Entre risas, los dos comentaristas dijeron un par de situaciones del futbol de aquella época, aunque se limitaron a hablar en ‘código’ para no dar nombres al respecto de lo que sucedió en la década de los setenta.

Ricardo Ferretti con el equipo de ESPN | IMAGO7

