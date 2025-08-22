Tabla Liga MX: Las posiciones de la Jornada 6 del Apertura 2025 al momento

Inició la sexta jornada del campeonato mexicano en su Apertura 2025; en el primer jiego de la cartelera Querétaro se quedó con una victoria importante en casa ante el Atlético San Luis.

Los Gallos Blancos se quedaron con su primer triunfo después de venir de atrás para imponerse a los potosinos 3-2; pese al doblete de Joao Pedro quien llegó a su sexto tanto en el torneo.

Por su parte, Juárez también hizo lo suyo y sacó el resultado 2-1 ante Santos Laguna con goles de Ángel Zaldivar y Denzell García en el agregado; por la visita anotó Cristian Dájome.

Y finalmente la cartelera cerró en la casa del Xolaje; en un partido de locura las Chivas terminaron por rescatar el empate a tres tantos con gol de último minuto de Roberto Alvarado; además del gol del ex Efraín Álvarez.

Top cinco

Tras los tres primeros partidos en la sexta jornada prácticamente no se movieron los primeros lugares que se encuentra liderando los Tuzos del Pachuca con 12 unidades, con las mismos puntos se encuentra Rayados en el segundo puesto, pero con menor diferencia de goles. En el tercer puesto está Cruz Azul con 11.

Partidos estelares de la J6

Esta jornada trae como platillos fuertes el duelo entre Cruz Azul y el actual campeón de la Liga MX en CU y el encuentro entre Atlas de Diego Cocca y América en el Estadio Jalisco.

