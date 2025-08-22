¡Dramático! Querétaro consigue agónica victoria sobre Atlético de San Luis

Se llevó a cabo uno de los partidos más esperados de la temporada, pues Querétaro y San Luis se vieron las caras en la Jornada 6 del campeonato mexicano, donde los Gallos ganaron por 3 tantos a 2.

IMAGO7

Así fue el triunfo de Querétaro sobre San Luis

El duelo fue atractivo desde los primeros minutos, pues generaban peligro ambos equipos y se veía que el juego sería muy interesante y especialmente, con goles.

Al minuto 10 se movieron las redes por primera ocasión, ya que Joao Pedro hizo el primero para los visitantes, con lo que siguió demostrando que pasa por un gran momento en el campeonato mexicano. Sin embargo, la alegría solo les duró 13 minutos, ya que Alí Ávila pudo marcar el empate para los Gallos.

De esta manera se acabó el primer tiempo, con todo por definirse en la segunda mitad, pues ambos equipos tenían muchas historias que contar.

IMAGO7

Al minuto 50, Juan Eduardo Robles pudo poner el segundo para los locales, dando una gran alegría a sus aficionados que se dieron cita en el estadio, aunque no se llenaron las tribunas. Al 73, una pena máxima llegó para el San Luis y Joao Pedro pudo empatar los cartones.

Cuando agonizaba el partido, se marcó una pena máxima a favor de los Gallos, la cual fue concretada por Homenchenko para que Querétaro ganara su primer juego del torneo y fue sobre la hora, con lo que el marcador quedó por 3-2.

¿Cómo quedan en la tabla Querétaro y San Luis?

Con este empate, los potosinos se quedaron con 6 puntos en el campeonato, luego de dos triunfos y cuatro derrotas tras 6 jornadas. Por su parte, Querétaro logró salir del último lugar, ya que tienen 4 puntos en el torneo y se salieron del gran problema en el que se habían enfrascado.

IMAGO7

También te puede interesar: Rubén Duarte se sincera con Keylor Navas tras partidos con Pumas: “Marca la diferencia”