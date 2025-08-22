¿Al borde del retiro? Tecatito Corona sorprende con confesión sobre su adiós

Jesús Manuel 'Tecatito' Corona habló recientemente acerca de lo siguiente en su carrera, argumentando que no ve cercano un retiro; sin embargo, con 32 años, sabe que se tiene que mantener en una buena forma física para cumplir con los objetivos que tiene a corto, mediano y largo plazo.

'Tecatito' tendrá una nueva oportunidad de mostrarse | MexSport

'Tecatito' para rato

En entrevista exclusiva para TUDN, Corona fue bastante claro con las posibilidades de su retiro, las cuales aún las ve lejanas, o al menos es así, antes de poder lograr algo con Rayados.

"No siento que sea el final, mucha gente me decía, mucha gente lo sigue diciendo, 'Tecatito' volvió porque ya es el fin, no, volví por cosas mías y porque tenía ganas de volver a Monterrey porque es mi club y yo creo que me falta todavía bastante", mencionó.

También fue directo y contundente con un mensaje dirigido a los aficionados de La Pandilla, pues no quiere marcharse del equipo antes de poder levantar un nuevo trofeo con el equipo de sus amores.

Corona apunta a volver con Rayados | MexSport

"Obviamente tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas, de seguir cumpliendo sueños y seguir ganando campeonatos aquí. Volver a ser campeón con Rayados", declaró el canterano del cuadro regio.

Sueños de un nuevo Mundial

Otra de las prioridades que tiene el 'Tecatito', tiene que ver con su físico, ya que no quiere que le pase lo mismo que sucedió previo al Mundial de Qatar 2022; sufrir una lesión que lo deje fuera de una posible convocatoria.

"Me he preparado después de la que tuve, estuve recayendo, una lesión, otra que te dejaba 2 semanas, otra 3, pero me he estado preparando en lo alimenticio, en lo de descansar, reforzar mi gimnasio que antes no lo hacía, pero porque antes no me había lesionado como me lesioné antes del Mundial por ejemplo, me estoy empezando a acostumbrar otra vez a poder trabajar eso, reforzar", finalizó.

El canterano de Rayados busca volver a un Mundial | MexSport

