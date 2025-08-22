Rubén Duarte se sincera con Keylor Navas tras partidos con Pumas: “Marca la diferencia”

Los Pumas parecen haber retomado el rumbo en el Apertura 2025 después de su inicio complicado en el torneo; tras concretar la llegada de Keylor Navas los universitarios registran una victoria y dos empates tras un comiea¡nzo con dos derrotas consecutivas.

Tras el repunte el defensa Rubén Duarte reconoció el extra que impulsa el arquero costarricense: “Desde el primer día que vino indicaba, mandaba, sabía lo que había que hacer, y lo que era mejor para el equipo porque no es lo mismo jugar en el minuto uno que en el 90”.

“Al final te da mucha tranquilidad un portero de su nivel, de su experiencia porque transmite mucho y eso es muy importante no sólo a la defensa sino a todo el equipo”, reconoció el español.

Aporta mucho al equipo

Rubén Duarte resaltó que Keylor Navas es la voz autorizada para estos momentos ya que ha vivido también situaciones de todo tipo en su carrera: “Nos ha dado mucho porque al final un portero de su experiencia que también ha vivido malos momentos”.

“Porque al final no todo es bonito como reluce o porque llevan su espalda no sé cuántos títulos y porque ha estado en los mejores equipos del mundo”. mencionó sobre las complicaciones que vive un jugador en donde hay un esfuerzo por detrás de todo lo logrado.

Experiencia

Duarte reconoce que Navas sabe salir de circunstancias difíciles: “Él también ha aprendido y ha pasado por ese proceso, y con su experiencia y sus partidos sabe cómo llevar en este caso la defensa”.

